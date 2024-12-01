شكرا لاهتمامكم بخبر عن تسريبات تكشف تفاصيل أنحف هواتف ابل .. iPhone 17 Air قادم بتغييرات كبيرة : تعرف على السعر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تسريبات تكشف تفاصيل أنحف هواتف ابل .. iPhone 17 Air قادم بتغييرات كبيرة : تعرف على السعر تنتظر الأوساط التقنية وعشاق منتجات شركة أبل إطلاق سلسلة “iPhone 17” المرتقب الكشف عنها في سبتمبر 2025، حيث تحمل السلسلة الجديدة تغييرات غير مسبوقة ويبرز من بينها جهاز “iPhone 17 Air”، الذي تشير التقارير إلى أنه سيكون الأنحف على الإطلاق في تاريخ الشركة ذلجدص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

iPhone 17 Air.. أنحف تصميم في تاريخ أبل

وتشير التسريبات إلى أن “iPhone” سيتراوح سُمكه بين 5 و6 مم، مما يجعله الجهاز الأكثر نحافة في تاريخ أجهزة آيفون. ويتوقع أن يأتي بحجم شاشة يتراوح بين 6.1 و6.7 بوصة، مما يوفر خيارات تناسب مختلف المستخدمين، وفقًا لما ذكره موقع ماك رومرز MacRumors.

بطارية أصغر ومواصفات متطورة

وبحسب ماك رومرز، من المتوقع أن تكون بطارية “iPhone” أصغر مقارنة بالأجيال السابقة، مما قد يؤثر على عمر البطارية.

كما سيتضمن الجهاز سماعة واحدة فقط، في تغيير جذري عن تصميم الأجهزة السابقة.

وأوضح الموقع التكنولوجي المتخصص في الأخبار المتعلقة بمنتجات آبل، أن من أبرز مزايا “iPhone 17 Air” هو عدم احتوائه على مدخل لشريحة الاتصال التقليدية “SIM”، حيث ستعتمد أبل بالكامل على تقنية “eSIM”، في خطوة تعكس تطور تقنيات الاتصال.

كاميرا متطورة ومعالج جديد

يُتوقع أن يتم تزويد “iPhone 17 Air” بكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وهي ضعف دقة سلسلة “آيفون 16”. كما سيعمل الجهاز بمعالج أبل الجديد “A19″، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 غيغابايت، مما يعزز الأداء وسرعة المعالجة.

سعر هاتف iPhone المتوقع

على الرغم من عدم تأكيد السعر حتى الآن، تشير التقديرات والتسريبات إلى أن سعر “iPhone 17 Air” سيتراوح بين 899 دولارًا و1,199 دولارًا، ما يجعله خيارًا متميزًا لعشاق التكنولوجيا.