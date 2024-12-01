لحق العرض قبل ان يفوتك .. خصم 25% على جوال آيفون 15 برو ماكس من اكسترا السعودية .. لفترة محدودة

عدن – كتب محمد سعد – إذا كنت تبحث عن هاتف آيفون 15 برو ماكس بتخفيضات كبيرة، فإن اكسترا السعودية تقدم لك الآن عرضًا مثيرًا لا يمكنك تفويته! لفترة محدودة، يمكن للعملاء الاستفادة من خصم مذهل يصل إلى 25% على أحدث إصدار من جوال آيفون 15 برو ماكس وهذه فرصة ممتازة للحصول على جهاز مميز بأقل تكلفة ممكنة، دون الحاجة إلى التضحية بالجودة أو الأداء بذسذك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لماذا تختار هذا العرض؟

يتميز هذا العرض الرائع من اكسترا السعودية بتقديم خصومات كبيرة تصل إلى 25% على آيفون 15 برو ماكس، مما يجعل من الممكن الحصول على الهاتف بأقل سعر في السوق وبفضل هذا العرض يمكنك الحصول على جهاز آيفون 15 برو ماكس الذي طالما حلمت به بسعر مذهل، مع توفير مئات الريالات مقارنة بأسعار التجزئة الأخرى.

طرق الدفع المريحة

ولكن هذا ليس كل شيء! تقدم لك اكسترا السعودية حلول دفع مرنة تسهل عليك شراء جهازك الجديد دون أي ضغوط ويمكنك تقسيم فاتورة شراء جهاز آيفون 15 برو ماكس بدون دفعة أولى، مما يجعل من السهل عليك توفير المال والتوزيع على فترات الدفع بشكل مرن بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء استخدام خدمات مثل تمارا أو تابي لتقسيم فاتورة الشراء إلى 4 دفعات بدون أي رسوم أو فوائد إضافية.

بهذه الطريقة ستتمكن من شراء الجهاز الذي تريده بسهولة ويسر، دون أي تكاليف زائدة.

ميزة العرض

المدة المحدودة لهذا العرض المذهل تعني أنك إذا كنت تفكر في شراء جهاز آيفون 15 برو ماكس، فإن الوقت قد حان للاستفادة من هذا العرض الاستثنائي من اكسترا السعودية لا تفوت الفرصة لتسوق الآن واستمتع بجهاز آيفون حديث بأفضل سعر ممكن، مع توفير على النفقات الكبيرة. سعر Samsung Galaxy S24 Ultra سعة 512 جيجا مع خصم 1466 ريال سعوديعاجل : الأرصاد الجوية تعلن عن ظاهرة فلكية نادرة يضيء سماء السعودية في هذا الموعد .. اليكم التفاصيلالكويت تعلن عن وظائف شاغرة برواتب مجزية .. قدم الآنخصومات نون السعودية الجبارة.. أشتري ايفون ١٥ برو سعة ٢٥٦ جيجا بالتقسيط مع خصم 64%اشترك الان .. عروض باقات سوا الجديدة اليومية والشهرية للانترنت والمكالمات في السعودية تحذيرات عاجلة من منخفض جوي يضرب سلطنة عمان في هذا الموعدالحق الحجز .. عروض طيران اديل و خصم %30 على رحلات ووجهات دولية مختارة تأشيرات عمل للتوظيف العاجل في الكويت