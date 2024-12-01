نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان أسماء الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها خلال الفترة المقبلة في الرياض .. شاهد خريطة هدد بعد التحديث في المقال التالي

كتب محمد سعد – تم الإعلان رسميا من قبل أمانة الرياض عن أسماء الأحياء الجديدة التي تمت إضافتها إلى خريطة هدد الرياض وتحدد موعد إخلائها ووضع إشارة الهدم عليها، حيث تعمل أمانة الرياض على تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية على أن يأتي هذا ضمن خطط العاصمة للمرحلة الثالثة مع استراتيجيات التنمية الوطنية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 نذظغط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خريطة هدد أحياء الرياض

تعد خريطة هدد الرياض خطوة مهمة لتحسين البنية التحتية في عاصمة المملكة العربية السعودية وتهدف هذه المبادرة إلى إزالة العشوائيات وتطوير المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة الملكية لتطوير العشوائيات في الرياض.

الأحياء المستهدفة للإزالة في خريطة هدد الرياض

تمثل الخريطة توضيح دقيق للأحياء التي ستتم إزالتها وتطويرها في عام على أن يشمل ذلك مناطق متنوعة في الرياض، بهدف تحسين جودة الحياة للسكان في هذه المناطق حيث تلعب الهيئة الملكية دور حاسم في تنفيذ هذا المشروع الطموح، من خلال وضع الخطط والتوجيهات وتنفيذ الأعمال المطلوبة لتحقيق أهداف خريطة هدد الرياض حيث تسعى الهيئة لضمان تنفيذ المشروع بشكل شامل وفعال.

أسماء الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض

من المتوقع أن يؤدي مشروع خريطة هدد الرياض إلى تحسينات كبيرة في البنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء المستهدفة إذ سيلاحظ السكان تطورات في البنية التحتية مثل الطرق والمرافق العامة والخدمات وفيما يلي أهم مناطق الهدد في الرياض:

حي النسيم – حي المنزلة – حي طويق – حي ملقا – حي الشفا – حي الجبس – حي ابن شريم بمنطقة خشم العان – الجزء الشرقي من حي عكاظ – حي المرسلات – حي النهضة.

من المرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تحسين الطرق التي تؤدي إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وتسهيل حركة العمرة للزائرين، كما سوف يساعد في تحسين مظهر المدينة ورفع مستوى الجودة البيئية والمعيشية للسكان.