شكرا لاهتمامكم بخبر عن بشروط سهلة .. جامعة الشارقة تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس .. أستاذ مساعد – أستاذ مشارك لهذه التخصصات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت جامعة الشارقة عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية في مجالات مختلفة، وخصوصًا في قطاعات الأعمال والإدارة والسياحة والإحصاء . غخعثب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

إعلان وظيفة جامعة الشارقة

المسمى الوظيفي: أستاذ مساعد / أستاذ مشارك في المناهج وطرق التدريس (طفولة مبكرة) القسم: قسم التربية الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية الموقع: الفرع الرئيسي لجامعة الشارقة الخبرة المطلوبة: 5 سنوات الجنس: ذكر/أنثى المؤهل العلمي: دكتوراه الخبرة في المجال: 5 سنوات

الهدف الوظيفي في وظيفة جامعة الشارقة:

تسعى جامعة الشارقة إلى تعيين أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك في تخصص المناهج وطرق التدريس للطفولة المبكرة، حيث سيكون المرشح مسؤولًا عن تدريس طلبة برنامج بكالوريوس الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى إعداد الوحدات المتعلقة بمادة المناهج وطرق التدريس العامة. سيكون للمرشح دور مهم في إعداد البرامج الأكاديمية التي يتم تنفيذها في قسم التربية.

المسؤوليات الرئيسية في وظيفة جامعة الشارقة:

تدريس مساقات قسم التربية، بما في ذلك مساقات برنامج بكالوريوس الطفولة المبكرة. إعداد الوحدات الدراسية المتعلقة بمادة مناهج الطفولة المبكرة. المساهمة في إعداد البرامج الأكاديمية التي يقدمها القسم. المشاركة الفاعلة في الاعتماد الأكاديمي وتعزيز الفاعلية المؤسسية والجودة في القسم والكلية. أداء أي مهام إضافية يكلف بها من قبل القسم.

الشروط المطلوبة في وظيفة جامعة الشارقة:

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حاصل على درجة الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس أو مجال ذي صلة من جامعة معترف بها ناطقة باللغة الأجنبية. خبرة تدريسية لا تقل عن 5 سنوات في التدريس الجامعي في مجال الطفولة المبكرة. خبرة في الإشراف على برامج التربية العملية في المدارس. إشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في مجاله الأكاديمي. بحوث منشورة في مجلات محكمة عربية ودولية (خاصة في قاعدة بيانات سكوبس). خبرة في تقنيات التعليم والتعلم عن بعد. إجادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة وطباعة بطلاقة. خبرة في الاعتماد الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا. مهارات حاسوبية متقدمة، ويفضل حاملو شهادة ICDL (إجادة برامج الحاسوب كافة).

المتطلبات المرغوبة في وظيفة جامعة الشارقة:

لا توجد متطلبات إضافية.

المزايا:

العمل في الفرع الرئيسي لجامعة الشارقة.

فرصة للعمل في بيئة أكاديمية متميزة وداعمة.

فرص للإشراف على رسائل الدراسات العليا.

كيفية التقديم في وظيفة جامعة الشارقة:

يُرجى من المتقدمين المهتمين إرسال السيرة الذاتية مع المستندات المطلوبة من خلال موقع جامعة الشارقة.

يتم تعيين الوظيفة وفقًا لأفضل المعايير الأكاديمية والمتطلبات المذكورة أعلاه.

لمطالعة إعلان وظيفة جامعة الشارقة والتقديم عبر الموقع الرسمي.