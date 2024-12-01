نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عجمان في الامارات تعلن عن وظائف لأعضاء هيئة التدريس في عدد من التخصصات الاكاديمية في المقال التالي

كتب محمد سعد – اعلنت جامعة عجمان عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية في مجالات مختلفة، وخصوصًا في قطاعات الأعمال والإدارة والسياحة والإحصاء عغفهد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تسعى جامعة عجمان، ممثلة في قسم علم النفس التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى توظيف أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك في مجال الصحة العقلية. يهدف هذا التعيين إلى تعزيز الفريق الأكاديمي في الجامعة من خلال إضافة عضو جديد يتمتع بالكفاءة الأكاديمية والبحثية العالية. كما تسعى الجامعة من خلال هذا التوظيف إلى تعزيز بيئة تعليمية داعمة ومؤثرة تتيح للطلاب تطوير مهاراتهم المعرفية والعملية في مجال الصحة العقلية.

المؤهلات المطلوبة في وظيفة جامعة عجمان:

يشترط في المتقدم لهذه الوظيفة توافر مجموعة من المؤهلات الأكاديمية والمهنية المحددة على النحو التالي:

درجة الدكتوراه: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه في الصحة العقلية أو في مجال ذي صلة، ويجب أن تكون الدرجة قد حصل عليها من جامعة معترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد هذا الشرط أساسيًا لضمان المستوى الأكاديمي العالي الذي يتوقع من المتقدم أن يقدمه.

و ينبغي أن يكون المتقدم قد شغل مناصب أكاديمية في مجال علم النفس والصحة العقلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. يشمل هذا الشرط الخبرة في التدريس الجامعي في مؤسسات تعليمية معترف بها، ما يضمن القدرة على تقديم التعليم الأكاديمي بكفاءة.

و يُشترط أن يكون المتقدم قد نشر أبحاثًا علمية في مجلات دولية ضمن قواعد البيانات العالمية مثل “سكوبس”، حيث يُعد هذا أحد المؤشرات الرئيسية على نشاطه البحثي والمستوى العلمي الذي يقدمه.

و يُطلب من المتقدم أن يكون قادرًا على التحدث والكتابة بطلاقة في كل من اللغة العربية والإنجليزية، مما يسهم في تسهيل عملية التدريس والتواصل مع الطلاب من مختلف الخلفيات الثقافية واللغوية.

المهام والمسؤوليات الأساسية في وظيفة جامعة عجمان:

سيُناط بالمتقدم عدد من المهام الأكاديمية والإدارية التي تهدف إلى ضمان تقديم تعليم عالي الجودة والمساهمة في تطوير بيئة الجامعة الأكاديمية. تشمل هذه المهام:

و يتعين على الأستاذ المساعد أو المشارك تصميم وتقديم الدورات في مجالات الصحة العقلية ذات الصلة، مع ضمان تلبية احتياجات الطلاب وتوفير محتوى تعليمي محدث يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

و يشمل هذا الحفاظ على معايير التدريس والبحث الأكاديمي والخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة. ويتطلب هذا التزامًا عاليًا بالجودة الأكاديمية في جميع الأنشطة الأكاديمية.

تقييم تقدم الطلاب: يضمن المتقدم متابعة تقدم الطلاب بشكل دوري، وتقديم الملاحظات البناءة التي تسهم في تعزيز نجاحهم الأكاديمي. يُتوقع أن يكون المتقدم قادرًا على مساعدة الطلاب على تحقيق أهدافهم التعليمية من خلال التوجيه والإرشاد المستمر.

و يتعين على المتقدم البحث عن وتطوير موارد تعليمية مبتكرة، بما في ذلك مخططات الدورات والشبكات المجتمعية التي تعزز من جودة التعليم. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مسؤولية في إدارة وتنظيم هذه الموارد لضمان تقديم تعليم فعال.

وسيكون المتقدم مسؤولًا عن دعم الجامعة في تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي والمشاركة في مبادرات الاعتماد التي تساهم في رفع مكانة الجامعة أكاديميًا على المستوى المحلي والدولي.

وقد يُطلب من المتقدم أداء مهام إضافية تتعلق بالوظيفة حسب الحاجة والتكليف من إدارة الجامعة.

المهارات المطلوبة في وظيفة جامعة عجمان:

لا تقتصر المؤهلات الأكاديمية فحسب على تحديد كفاءة المتقدم لهذه الوظيفة، بل يجب أن يتوافر أيضًا مجموعة من المهارات الشخصية والإدارية التي تساهم في نجاح المتقدم في أداء مهامه. من أهم هذه المهارات:

التواصل الفعّال: يجب على المتقدم أن يمتلك قدرة عالية على التواصل الشفهي والكتابي باللغتين العربية والإنجليزية. هذه المهارة أساسية في التفاعل مع الطلاب والزملاء الأكاديميين وتقديم العروض التقديمية بشكل واضح وفعّال.

تطوير العروض التقديمية: يجب أن يكون المتقدم قادرًا على تصميم وتقديم العروض التقديمية بشكل احترافي، مما يعزز عملية التدريس ويزيد من فعالية إيصال المعلومة للطلاب.

العمل في بيئة متعددة الثقافات: نظرًا للطابع الدولي والمتنوع للطلاب في جامعة عجمان، يجب على المتقدم أن يكون لديه القدرة على العمل بفعالية في بيئة أكاديمية متعددة الثقافات والخلفيات.

إعداد وتحرير المواد المكتوبة: يجب على المتقدم أن يكون لديه مهارات قوية في كتابة وإعداد المواد التعليمية، بما في ذلك المراجع الأكاديمية، الخطط الدراسية، وأوراق البحث.

التخطيط والتنظيم: يجب على المتقدم أن يكون متمتعًا بمهارات تخطيط وتنظيم عالية لضمان سير العمل الأكاديمي بفعالية ووفقا للمواعيد المحددة.

المعرفة بأنظمة معلومات الطلاب المحوسبة: يجب أن يكون المتقدم على دراية باستخدام الأنظمة المحوسبة لإدارة معلومات الطلاب وتنظيم عمليات التقييم والمتابعة الأكاديمية.

ملاحظات إضافية:

سيتم التواصل فقط مع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة، لذا يُنصح بتقديم السيرة الذاتية بشكل دقيق لضمان النظر فيها.

يُتوقع من المتقدمين الالتزام بكافة المعايير الأكاديمية والإدارية التي تضعها جامعة عجمان لتحقيق بيئة تعليمية متميزة.

يعد التعيين في وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك في الصحة العقلية بجامعة عجمان فرصة رائعة للمهنيين الأكاديميين الذين يمتلكون الخبرة اللازمة في هذا المجال. توفر هذه الوظيفة بيئة أكاديمية داعمة ومحفزة للابتكار والتطوير في مجال التعليم العالي، مما يساهم في نمو الطلاب وتعزيز سمعة الجامعة على المستوى المحلي والدولي.