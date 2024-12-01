نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الإجازات الرسمية في الكويت 2025 واهم المناسبات الدينية والوطنية في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعد الإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين، خاصة مع اقتراب نهاية عام 2024، و معرفة مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2025، والتي تكون بمثابة إجازات إضافية عن الأسبوعية او المرضية او الاجازات الاعتيادية غشذكك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إجازة رسمية 2025

ويسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة حيث يحصل فيها الموظفين على إجازة طوال العام مقسمين على أيام المناسبات الرسمية، وهي كالتالي:

– 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

– 25 يناير يوم السبت بمناسبة ثورة 25 يناير.

– 30 مارس يوم الأحد بمناسبة ليلة عيد الفطر المبارك.

– 31 مارس يوم الاثنين إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

– 21 أبريل يوم الاثنين بمناسبة عيد شم النسيم.

– 25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.

– 1 مايو يوم الخميس إجازة بمناسبة عيد العمال.

– 5 يونيو يوم الخميس إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.

– 6 يونيو يوم الجمعة إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

– 7 يونيو يوم السبت إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

– 26 يونيو يوم الخميس مناسبة رأس السنة الهجرية.

– 30 يونيو يوم الاثنين مناسبة ثورة 30 يونيو.

– 23 يوليو يوم الأربعاء بمناسبة عيد الثورة.

– 4 سبتمبر يوم الخميس بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

– 6 أكتوبر يوم الاثنين بمناسبة عيد القوات المسلحة.

مواعيد الإجازة السنوية

ووفق القانون يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل. ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

كما مكن القانون العامل في الحصول إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

الإجازات السنوية بحسب قانون العمل

– يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية 21 يومًا بأجر كامل.

– يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية 30 يومًا بأجر كامل.

– يستحق العامل الذي تجاوز عمره الـ50 سنة إجازة سنوية 30 يومًا بأجر كامل.

– يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر بالخدمة.