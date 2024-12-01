هل يمكن نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في سلطنة عمان؟

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عدن – محمد سعد – وفق قانون إقامة الأجانب في سلطنة عمان، يحق للعامل الأجنبي نقل كفالته إلى صاحب عمل جديد عن توفر الشروط المطلوبة لذلك، ويترتب على نقل كفالته نقل كفالة أفراد عائلته للكفيل الجديد شكذطز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هل يمكن نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

نعم يمكن نقل كفالة عامل أجنبي وافد من صاحب عمل أول إلى صاحب عمل ثاني بدون موافقة الكفيل الأول، ولكن بشرط استيفاء مجموعة من الشروط الأخرى، وذلك وفق القرار رقم 157 لعام 2020 والذي عدل المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ومنح التعديل الجديد الأجنبي الحق بنقل كفالته دون الرجوع إلى الكفيل الأول للحصول على الموافقة.

متطلبات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

فيما يلي الشروط المطلوب استيفاؤها عند نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل:

أن يكون عقد العمل بين العامل والكفيل الأول منتهي المدة أو أن يكون قد تم فسخ عقل العمل بالتراضي قبل نقل الكفالة.

أن يكون صاحب العمل الجديد يملك ترخيص باستقدام عمال أجانب.

أن يحصل العامل وصاحب العمل الجديد على موافقة وزارة العمل والجهات المعنية على طلب نقل الكفالة.

أن تكون إقامة الأجنبي سارية الصلاحية أثناء نقل الكفالة.

أن يتم نقل كفالة أفراد الأسرة إلى صاحب العمل الجديد.

أن يتم دفع رسوم نقل الكفالة والتي تبلغ 5 ريال عماني.

إجراءات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

حددت وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية الإجراءات المتبعة عند نقل كفال عامل أجنبي: