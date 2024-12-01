شكرا لاهتمامكم بخبر عن نشتري ولا نستنى .. سعر طن الحديد اليوم 1 ديسمبر في مصر وفق بورصة مواد البناء على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سعر طن الحديد اليوم شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 خلال بداية تعاملات اليوم قفزة كبيرة في السعر بالشركات والمصانع المحلية، وذلك حسبما أفادت البوابة الخاصة بالأسعار المحلية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، حيث شهد طن حديد عز ارتفاعاً بقيمة 806 جنيه ليسجل الطن ٤٠٠٩٦ جنيه كما زاد سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 1195 جنية.

سعر طن الحديد اليوم

تنتج مصر حوالي٧.٩ مليون طن من حديد التسليح، وحوالي ٤.٥ بليت، بينما يتم استيراد ٣.٥ مليون طن بليت، وذلك حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية ويتم اضافه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل إلى سعر المصنع، قيمة تتراوح بين 1000 الى 2000 جنيه على أسعار طن الحديد ليصل إلى المستهلك، بينما يتم إضافة بين 100 الى 200 جنيه إلى الأسمنت ليصل إلى المستهلك.

سعر طن الحديد اليوم والأسمنت

بلغ سعر طن الحديد اليوم الأحد في مستهل الشهر الجديد الاتي:

طن حديد عز 40039 جنيه.

طن حديد الاستثماري 38181 جنيه.

طن حديد السويس 36500 جنيه.

طن حديد ستيل 35500 جنيه.

طن حديد سعر بشاي 36000جنيه.

طن حديد المصريين 38000 جنيه.

طن حديد العشري 36000جنيه.

طن حديد بيانكو 36 ألف جنيه.

طن حديد الجارحي 38 ألف جنيه.

طن حديد سرحان 36 ألف جنيه.

طن حديد المراكبي 38 ألف جنيه.

طن حديد عطيه 37 ألف جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم

سعر طن أسمنت الفهد 2780 جنيه.

سعر طن أسمنت النصر 2800 جنيه.

سعر طن أسمنت المهندس 2900 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري 2700 جنيه.

سعر طن أسمنت المصريين 2800 جنيه.

سعر طن أسمنت السويدي 3300 جنيه.

سعر طن أسمنت السويس 2900 جنيه.

سعر طن أسمنت حلوان 2860 جنيه.

سعر طن أسمنت المخصوص 2850 جنيه.

سعر طن الأسمنت المخلوط بين 2100 و 2260 جنيه.

سعر طن الأسمنت المقاوم بين 2850 و 3300 جنيه.

سعر طن الأسمنت الابيض بين 4000 و 4150 جنيه.

أسعار السن والزلط اليوم

وفق بورصة مواد البناء جاءت الاسعار كالتالي

أسعار متر السن اليوم 250 جنيه. أسعار متر الزلط البوم 270 جنيه، سعر متر الرمل اليوم 125 جنيه.

أسعار الطوب الأحمر اليوم