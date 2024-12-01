في بداية تعاملات الأسبوع .. كم سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي وجميع البنوك

عدن – كتب محمد سعد – مع بداية تعاملات الأسبوع الجديد يسأل الجميع الآن عن سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي وجميع البنوك مقابل الجنية المصري، حيث يهتم شريحة كبيرة من المواطنين في مصر والسعودية والدول الأخرى بمتابعة حركة العملات بشكل عام سواء الجنية المصري أو الريال السعودي أو الدولار أو غير ذلك من العملات الأساسية في تحريك السوق العالمية، ولهذا متابعة مستمرة للتحديث اليومي لأسعار العملات بشكل عام يومياً.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي

في متابعة لأسعار العملات العربية والعالمية بشكل عام يشهد السوق عدم انتظام في الأسعار في الفترة الحالية، حيث أنها تسجل ارتفاعاً وانخفاضاً غير واضح وغير مفهوم السبب، وبمتابعة سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي وفي البنوك المختلفة مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي نلاحظ تراجع في سعر الريال اليوم الأحد الموافق الاول من شهر ديسمبر 2024، حيث سجل أقل سعر اليوم وهذا في بنك QNB وهو 13.21 للبيع، وأعلى سعر للبيع اليوم في البنك العربي الأفريقي ليسجل 13.25 جنية، وأما عن السعر في البنك الأهلي المصري فقد سجل 13.08 جنية للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

يهتم الكثير من المواطنين ورجال الأعمال بالتعرف على أسعار العملات بشكل عام يومياً وسعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي وغيره من البنوك بشكل خاص، حيث سجل السعر الأساسي اليوم الأحد الموافق 1-12-2024 في البنوك المصرية والعربية التالي:

في البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.18 جنية للشراء وسعر 13.21 جنية للبيع.

سجل سعر الريال في بنك مصر سعر 12.99 جنية للشراء وسعر 13.22 جنية للبيع.

وأما عن سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي فقد سجل 13.19 جنية للشراء و13.23 جنية للبيع.

في بنك QNB فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم سهر 13.18 جنية للشراء وسعر 13.21 جنية للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الريال 13.19 جنية للشراء وسعر 13.21 جنية للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي 13.18 جنية للشراء وسعر 13.22 جنية للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم 13.16 جنية للشراء وسعر 13.21 جنية للبيع.

أسعار العملات اليوم في مصر

وأما عن أسعار العملات المختلفة اليوم الأحد الموافق الأول من شهر ديسمبر 2024 في مصر فقد كانت على النحو التالي: