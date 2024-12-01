شكرا لاهتمامكم بخبر عن سعر الذهب اليوم يفاجئ الجميع .. عيار 21 الآن بعد آخر إرتفاع بالصاغة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – شهد سعر الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليوم في محال الصاغة المصرية، حيث استمر المعدن الأصفر في تقلباته بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على أسعار الذهب في مصر ويواصل الذهب التأرجح في الأسعار مع كل تعامل يومي، مما يجذب انتباه العديد من المستثمرين والمواطنين على الشراء والبيع بنية الاستثمار او الزينة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تحديثات مستمرة حول أسعار الذهب في مصر، بما في ذلك الأسعار التي تتفاوت وفقًا للمصنعية من محل صاغة لآخر حسب نوع العيار، وتشمل أسعار الذهب التالي:

عيار 24: سجل سعرجرام الذهب من هذا العيار 4217.25 جنيهًا للبيع، و4200 جنيهًا للشراء.

عيار 22: سجل سعر جرام الذهب من هذا العيار 3865.75 جنيهًا للبيع، و3850 جنيهًا للشراء.

عيار 21: سجل سعر الجرام 3690 جنيهًا للبيع، و3675 جنيهًا للشراء.

عيار 18: سجل سعر جرام الذهب 3162.75 جنيهًا للبيع، و3150 جنيهًا للشراء.

عيار 14: سجل سعر جرام الذهب 2460 جنيهًا للبيع، و2450 جنيهًا للشراء.

عيار 12: سجل سعر جرام الذهب 2108.5 جنيهًا للبيع، و2100 جنيهًا للشراء.

عيار 9: سجل سعر جرام الذهب 1581.5 جنيهًا للبيع، و1575 جنيهًا للشراء

أوقية الذهب: سجل سعر الأوقية 2650.3 دولارًا للبيع، و2650.03 دولارًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في مصر للمستهلك حوالي 29520 جنيهًا، وذلك لوزن 8 جرامات من الذهب عيار 21 صافي، دون احتساب المصنعية أو الضريبة أو الدمغة التي تختلف حسب المحافظة والصائغ، أما بالنسبة للجنيه الذهب المستعمل، فقد سجل سعره حوالي 29400 جنيه، بنفس الوزن من الذهب عيار 21 صافي.

أسعار الذهب المستعمل اليوم الأحد في مصر 1 ديسمبر 2024

تعتبر أسعار الذهب المستعمل بدون حساب المصنعية والدمغة ويلجأ اليها كثير من الناس بنية الاستثمار، واسعار الذهب المستعمل تشمل الآتي:

عيار 24: 4200 جنيه للجرام.

عيار 21: 3675 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3150 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 2450 جنيهًا للجرام.

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المصري اليوم استقرارًا نسبيًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: سجلت 10,527 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: بلغت 21,055 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن الأونصة (31.1 جرام): وصلت إلى 130,962 جنيهًا.