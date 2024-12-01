احجز من بيتك .. خطوات حجز جواز سفر سوريا 2024 من خلال منصة syria-visa.sy أهم الشروط والمستندات المطلوبة

عدن – كتب محمد سعد – خطوات حجز جواز سفر سوريا 2024، بدلا من الانتظار في صفوف طويلة من أجل استخراج جواز السفر قامت الحكومة السورية في تقديم بعض الخدمات الرقمية من أجل التسهيل على المواطنين ومن بين الخدمات المتاحة بشكل الكتروني هي خدمة حجز موعد في الجوازات الذي من خلاله يستطيع المواطنين استخراج السفر بسهولة ودون الأنتظار صفوف طويلة وتعتبر هذه خطوة مهمة في عملية التحول الرقم واليوم سوف نتعرف معا على خطوات حجز جواز سفر سوريا 2024 فتابعونا.

خطوات حجز جواز سفر سوريا 2024

يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج جواز السفر للمرة الأولى أو تجديد جواز سفر لهم ان يقوموا بذلك من خلال المنصة الالكترونية الخاصة باستخراج جوازات السفر وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا يتم التوجه بشكل مباشر إلى المنصة الإلكترونية لاستخراج جوازات السفر ويمكن الدخول إليها من هنا.

تقوم بتسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور أو إنشاء حساب جديد بعد إدخال البيانات المطلوبة وهي: الاسم. ورقم الهوية الوطنية. معلومات الاتصال.

بعد إدخال البيانات يتم تحديد اسم المستخدم وكلمة المرور مع مراعاة أن تكون كلمة المرور قوية حتى لا يمكن اختراقها.

قبول جميع الأحكام والشروط ثم الضغط على زر موافق.

يتم تحميل صورة شخصية حديثة لمن يرغب في استخراج جواز السفر.

ثم يتم تحديد موعد المناسب لزيارة مكتب الجوازات.

التأكيد على الموعد الذي قمت باختياره.

ثم يتم دفع الرسوم المطلوبة.

المستندات اللازمة لحجز جواز سفر سوريا 2024

عند القيام بحجز موعد استخراج جواز السفر السوري فإن هناك مجموعة من المستندات والوثائق المطلوب تقديمها وهي تأتي على النحو التالي:

في حالة تجديد جواز السفر، يتم تقديم صورة من جواز السفر الحالي.

إرفاقها بصورة شخصية مع مراعاة أن تكون الصورة حديثة.

تقديم صورة من الهوية الوطنية سارية.

تقديم صورة من رخصة القيادة إن وجدت.

يتم إرفاق المستندات النموذج المكتمل الخاص بطلب جواز السفر والذي يتم تحميله من المنصة الألكترونيّة.

شروط حجز جواز السفر السوري

حتى يتم الموافقة على حجز جواز السفر السوري من خلال المنصة المخصصة لاستخراج أو تجديد جواز السفر في أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وهي: