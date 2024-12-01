كيفية صبغ الشعر باللون البني فاتح تألقي .. بخطوات سهلة غيري لون شعرك في البيت

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عدن – محمد سعد – تسعى الكثير من السيدات لـ صبغ الشعر باللون البني فاتح في البيت، وهو من أكثر الألوان التي تفضلها السيدات، وذلك لأن لون ملائم للعديد من درجات البشرة الفاتح منها والغامق، كما تفضل الكثير من السيدات السيدات صبغ الشعر بالمواد الطبيعية، ويرجع ذلك إلى أهمية المواد الطبيعية للشعر وعدم وجود أضرار لها، على عكس المواد الكيماوية كالصبغات والمنتجات فهي لها أضرار بالغة على الشعر منها التقصف الحاد والتساقط المزمن، بالإضافة إلى التلف والخشونة، ولذلك سنقدم لكم فيما يلي أهم التفاصيل لصبغة طبيعية للشعر باللون البني الفاتح.

صبغ الشعر باللون البني فاتح

يمكنك عزيزتي المرأة الآن القيام بـ صبغ الشعر باللون البني فاتح دون مواد تضر شعرك، وللحصول على لون قوي بمكونات طبيعية، ومن ذلك لا شك أن القهوة من أفضل المكونات الطبيعية لصبغ الشعر بدون حناء باللون البني الفاتح وللحصول عليه يمكنك اتباع ما يلي:

استخدام كوب من القهوة الفاتحة.

وبعد أن تصبح بدرجة حرارة الغرفة يتم خلطها بكوبين من بلسم الشعر مع معلقتين من القهوة المطحونة.

ويتم وضعه على الشعر لمدة نصف ساعة.

ثم شطفه بخل التفاح مع التكرار أسبوعيا.

تلوين الشعر بني فاتح

كما يستخدم عصير الليمون الذي يعد مكون طبيعي فعال في تلوين الشعر باللون البني الفاتح في حال إستخدامه عدة مرات حتى الوصول إلى درجة اللون المطلوبة حسب الرغبة، ويمكنك القيام بذلك عن طريق:

وضع عصير الليمون الطازج بشكل مباشر على الشعر.

وتركه لبضع ساعات.

ثم يتم شطفه.

وتكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا حتى الوصول إلى اللون المرغوب فيه.

كيفية تفتيح الشعر المصبوغ باللون البني الداكن؟

من مميزات الألوان الداكنة على الشعر أنه يمكنك تفتيحه بالمنزل بمواد طبيعية كلما أردتي، إذن فكيف يمكنك تفتيح الشعر المصبوغ باللون الداكن بمكونات طبيعية:

إن الطريقة المثلى والأسهل على الإطلاق لتفتيح الشعر بمكونات طبيعية هي مزيج مكون من صودا الخبز بالإضافة إلى الليمون.

كذلك يمكنك شطف الشعر بخل التفاح للحصول على درجات أفتح مما هو عليه.

هل اللون البني الفاتح يغطي الشيب؟

هناك العديد من الألوان التي قد تكون مثالية في تغطية شيب الشعر بالكامل وبطريقة مميزة ومنها اللون البني الفاتح يعد لون مميز ومثالي لإخفاء الشيب، كذلك اللون البني الرمادي والكستنائي، وأيضًا العسلي.