بمكونات بسيطة اعملي بسكوت جوز الهند بالزيت بأسهل وأسرع طريقة وبألذ مذاق

عدن – كتب محمد سعد – بسكوت جوز الهند بالزيت من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والمميزة التي يقبل على شرائها الكثير من المخابز، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، ولتكلفتها الباهظة أيضًا، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، وهو سهل وسريع التحضير، ومكوناته بسيطة أيضًا، كما يمكنكم تجربة بسكويت الشاي السريع وسوف ينال إعجابكم، طريقة عمل بسكوت جوز الهند بالزيت بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بسكوت جوز الهند بالزيت

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات بسكوت جوز الهند بالزيت، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

8 جم من الفانيليا.

80 جم من السكر.

80 جم من الزيت.

7 جم من البيكنج بودر.

250 جم من الدقيق.

للتزيين

شوكلاتة داكنة مذابة.

مربى الخوخ.

جوز الهند المحمص المبشور.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير بسكوت جوز الهند بالزيت، وهي كالآتي: