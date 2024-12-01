بمكونات بسيطة اعملي بسكوت جوز الهند بالزيت بأسهل وأسرع طريقة وبألذ مذاق

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عدن – كتب محمد سعد – بسكوت جوز الهند بالزيت من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والمميزة التي يقبل على شرائها الكثير من المخابز، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، ولتكلفتها الباهظة أيضًا، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، وهو سهل وسريع التحضير، ومكوناته بسيطة أيضًا، كما يمكنكم تجربة بسكويت الشاي السريع وسوف ينال إعجابكم، طريقة عمل بسكوت جوز الهند بالزيت بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات بسكوت جوز الهند بالزيت
سوف نتعرف فيما يلي على مكونات بسكوت جوز الهند بالزيت، وهي كالآتي:
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- رشة ملح.
- 8 جم من الفانيليا.
- 80 جم من السكر.
- 80 جم من الزيت.
- 7 جم من البيكنج بودر.
- 250 جم من الدقيق.
للتزيين
- شوكلاتة داكنة مذابة.
- مربى الخوخ.
- جوز الهند المحمص المبشور.
طريقة التحضير
سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير بسكوت جوز الهند بالزيت، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والملح والفانيليا، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف الزيت ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف البيكنج بودر وكمية من الدقيق ونقلب بسباتولا حتى يختفي الدقيق.
- بعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونقلب بسباتولا حتى يختفي الدقيق.
- ثم نلم العجينة باليد ونكورها.
- ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.
- بعد ذلك نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نرصهم في الصينية.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين 18 إلى 20 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الشوكولاتة الداكنة، ثم نضعه على حمام مائي ونتركه حتى تذوب الشوكولاتة.
- ثم نغمس نصف قطعة البسكويت في الشوكولاتة المذابة ونتخلص من الشوكولاتة الزائدة.
- بعد ذلك نضعها في الصينية مرة أخرى.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نضع الشوكولاتة المتبقية في كيس حلواني.
- ثم نزين بها البسكويت على شكل خطوط.
- بعد ذلك ندهن النصف الآخر من قطع البسكويت بالمربى بالفرشاة.
- ثم نغمسه بجوز الهند.
- ثم نقدم بسكوت جوز الهند بالزيت في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.
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