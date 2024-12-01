نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات السميد بالجلاش أصابع ذهبي مقرمشة تحلية تدفيكم من برد الشتاء بأقل المكونات في المقال التالي

كتب محمد سعد – الجلاش من حلويات شرقية المميزة التي تقدم بالعديد من الطرق ومنها جلاش السميد مع القرفة وصفة لذيذة مميزة بأنها سريعة التحضير ولا تحتاج الكثير من مكونات ويمكنك بنصف كيلو جلاش صنع أكثر من قطعة حلويات مقرمشة من خارج ذهبية من داخل بحشو السميد والعسل، يمكنك صنعها بالوصفة الأصلية أو زيادة بعض المكونات لها على حسب رغبتك مثل إضافة لها المكسرات المجروشة، واليوم تابعوا معنا طريقة أصابع جلاش السميد بالعسل والقرفة بوصفة بسيطة ونتيجة مبهرة.

أصابع جلاش السميد بالعسل ذهبية مورقة ومقرمشة

لعمل تلك الوصفة نحتاج إلى المكونات التالية وتكون معك صينية جلاش بالسميد سريعة التحضير.

نحتاج إلى نصف كيلو من ورق الجلاش عدد 2 كوب من دقيق السميد ربع ملعقة صغيرة من الملح عدد 2 ملعقة كبيرة من قرفة ناعمة نصف كوب من زبدة مذابة ربع كوب من جوز الهند المبشور عدد 2 ملعقة كبيرة من زبيب عدد 4 ملاعق كبيرة من سكر بودرة كوب من حليب كامل الدسم ربع كوب من مكسرات مفرومة

تحضير اصابع جلاش السميد بالمكسرات

لتجهيز الشربات نحتاج إلى 2 كوب من السكر، كوب من الماء، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نجهز حشوة الجلاش في مقلاه ترفع على النار يضاف لها 2 ملعقة كبيرة من زبدة وتترك حتى تذوب وننزل عليها بدقيق السميد ونقلب حتى يأخذ لون ذهبي فاتح.

ثم ننزل على دقيق السميد بجوز الهند المبشور مع السكر والفول السوداني والملح والزبيب وتقلب تلك المكونات جافة مع بعضها البعض.

نقلب على نار هادئة حتى يأخذ الحشو لون بني، ننزل عليهم بالحليب مع تقليب حتى تتاكدي من أن دقيق السميد تشرب حليب كله وكون معك عجينة طرية.

نقوم بفرد ورقتين من الجلاش وندهن عليهم بطبقة من الزبدة، ونضيف الحشوة ليأخذ شكل طولي، ونقوم بلف ورق الجلاش على شكل رول والتأكد من الحشو في داخل، تقطع أوراق الجلاش إلى أصابع متوسطة الحجم.

ثم نجهز صينية الفرن وندهنها بالزيت ويرص عليها أصابع حلويات السميد وندهن وجه الأصابع بعد ذلك بالقليل من الزبدة على الوجه.

نجهز الفرن ونسخنه على درجة حرارة 180 وعندما يسخن ندخل الصينية الفرن، في الرف الأوسط لتأخذ لون من أسفل.

ثم نشغل الشواية لكي تنضج أصابع السميد من أعلى وتأخذ لون ذهبي أيضا، نخرج الصينية من الفرن وتحضر شرابات بارد ونسقي بها أصابع حلويات السميد بالجلاش وتقدم بالهنا والشفا لذيذة ومقرمشة وذهبية.

بقلاوة اصابع الجلاش المقرمشة ذهبية

نحتاج إلى نصف كيلو من ورق الجلاش عدد 2 كوب من مكسرات مفرومة نصف كوب من السكر الأبيض نصف كوب من زبدة مذابة كوب من القطر أو عسل تسقية حلويات ملعقة صغيرة من ماء الورد عدد 2 ملعقة صغيرة من دقيق السميد

تحضير بقلاوة الجلاش المقرمشة مسقية عسل

نجهز العسل لكي نتركه يبرد لحين تجهيز البقلاوة في وعاء ضيفي الماء مع كوب السكر وترفع على نار بدرجة حرارة متوسطة حتى يذوب السكر تمامًا معنا.

ثم أضيفي ملعقة من عصير الليمون واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى الغليان ويثقل قوامه أضيفي ماء الورد أو الفانيليا ويرفع من على النار ويترك جانباً لكي يبرد.

في البداية قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة، واحضري صينية الفرن وقومي بدهنها بالزيت أو زبدة مذابة.

ثم رصي اول طبقة من ورق الجلاش وضعيها في صينية وتغطي قاعدة تماما، ثم باستخدام فرشاة إدهني الجلاش بالزبدة.

وضيفي عليها طبقة أخرى من ورق الجلاش مع دهنها بالزبدة ونستمر بذلك التكنيك حتى نرص من خمس إلى 6 طبقات من ورق الجلاش بعد دهن كل طبقة بالزبدة.

ثم قومي برش طبقة من المكسرات المفرومة بالتساوي فوق العجينة يمكنك إضافة معها جوز الهند المبشور مع الزبيب والقليل من القرفة تعطي لها طعم جميل ومميز في الحشو.

ثم نكرر خطوة إضافة اوراق الجلاش بصنع طبقات أخرى من عجينة الجلاش بنفس الطريقة حوالي من 5 إلى 6 طبقات مع دهن كل طبقة بالزبدة.

عندما تنتهي من وضع طبقات العجينة والمكسرات، قومي بتقطيع البقلاوة إلى مربعات أو مثلثات باستخدام سكين حاد لكي يسهل عليك اخراجها من الصينية بعد التسوية.

ثم ضعي صينية البقلاوة في الفرن الساخن مسبقًا لمدة ما بين 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة ويمكنك تشغيل الشواية لمدة ثلاثة دقائق لتسوية وجه الصينية.

وعندما تخرج أصابع البقلاوة من الفرن يصب عليها مباشرة العسل أو السرب وهو بارد وصينية الجلاش ساخنة وتكون فوقها مباشرة.

ثم اتركي البقلاوة أو أصابع الجلاش جانبا لكي تبرد لتكون متماسكة قبل تقديمها، ستحصلين على بقلاوة جلاش لذيذة وطعمها جميل ومقرمشة من خارج وطرية من داخل.

تحلية أصابع سميد بالجلاش على طريقة سعودي

نحتاج إلى نصف كيلو من ورق الجلاش الجاهز نصف كوب من زبدة مذابة

مكونات حشو الجلاش

كوب من سميد ناعم نصف كوب مكسرات مفرومة نصف كوب سكر ابيض نصف كوب من حليب كامل الدسم ملعقة صغيرة من ماء الورد ملعقة صغيرة من القرفة

مكونات عسل تسقية أصابع جلاش

عدد 2 كوب سكر. كوب من الماء ملعقة صغيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة ماء ورد

تحضير بقلاوة جلاش من مطبخ السعودي

في البداية نقوم برفع وعاء على النار ويضاف له الماء مع السكر ونقلب حتى يذوب السكر وتكون نار متوسطة الحرارة وعند الغليان اجعلي حرارة هادئة واتركيه لمدة خمس دقائق.

ثم انزلي عليهم بعصير الليمون ونترك مزيج يغلي مرة أخرى لمدة عشر دقائق ويكون معك سيرب جاهزة نرفعه من على النار ونضيف له ماء الورد ويترك جانباً حتى يبرد.

تحضير حشوة البقلاوة على نار متوسطة الحرارة نقوم بإضافة القليل من سمنة أو زبدة وترفع على نار حتى تذوب ونضيف السميد إلى سمنة ونقلب حتى يتحمص السميد ويأخذ لون ذهبي خفيف.

ثم نقوم بإضافة الحليب بالتدريج إلى خليط سميد مع التحريك المستمر حتى يتماسك الخليط قليلًا، وننزل عليها بالسكر مع المكسرات ونقلب جيداً.

ثم ارفعي الحشوة عن النار وأضيفي ماء الزهر، اتركي الحشوة تبرد قبل الاستخدام، ثم ادهني صينية الفرن بالقليل من الزيت.

قومي بوضع ورقتين من الجلاش في الصينية وادهنيهما بالزبدة ما بين كل ورقة واخرى، كرري العملية في رص ورق الجلاش حتى تحصلي على ما بين 6 إلى 7 طبقات.

ثم افردي الحشوة بالتساوي فوق طبقات الجلاش، مع تغطية حشوة البقلاوة بعدد 6 إلى 7 طبقات أخرى من الجلاش، مع دهن كل طبقة بالزبدة.

ثم قومي بتقطيع صينية البقلاوة إلى مربعات أو معينات حسب الرغبة لأن بعد التسوية يصعب تقطيع البقلاوة، ثم اسكبي باقي الزبدة فوق البقلاوة بالتساوي.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية متوسطة الحرارة، وادخلي البقلاوة لمدة ما بين 30 إلى 40 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون ويمكن تشغيل الشواية لمدة خمس دقائق بعد تسوية حتى تأخذ الصينية لون ذهبي من أعلى.

عند مىزج البقلاوة من الفرن وهي ساخنة قومي بسكب الشربات بارد عليها فور خروجها، ثم تترك لكي تبرد تماما في الصينية من دون نزعها وتترك لكي تمتص شربات عسل للتسقية، ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا أو يمكن تزيين الوجه بالقليل من فستق مجروش، واحرصي على تغطية الجلاش بفوطة مبللة أثناء العمل لمنع جفافه.

طريقة كرات السميد بالمكسرات بخطوات سهلة

حلويات السميد من افضل انواع الحلويات التي يتم إعدادها في وقت قصير ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات والتي تعد بالمكونات التالية.

عدد 2 كوب دقيق سميد ناعم نصف كوب من جوز الهند المبشور نصف كوب زبدة أو سمنة مذابة نصف كوب من حليب مكثف محلى أو نصف كوب من حليب كامل الدسم نصف كوب من مكسرات مفرومة ربع ملعقة صغيرة من هيل ناعم ربع ملعقة صغيرة من الملح مكسرات كاملة للتزيين

تحضير كرات السميد بالمكسرات

أولا قومي بتسخين السميد في مقلاة على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح لون الدقيق ذهبي ويخرج منه رائحة التحميص لمدة دقيقة ثم يتم رفعه من على النار.

وتنزل بالزبدة مع سميد ويضاف لهم جوز الهند المحمص وقلبي حتى يتجانس الخليط بشكل جيد، ثم أضيفي المكسرات المفرومة والهيل ورشة الملح إلى الخليط، وامزجي جيدًا.

ثم أضيفي الحليب المكثف المحلى بالتدريج أو الحليب السائل مع التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.

ثم نبدأ في تشكيل الخليط ونكونه على شكل كرات صغيرة الحجم باليد حيث يمكنك تبليل يديك بالماء لتسهيل التشكيل.

ثم قومي بتمرير الكرات في المكسرات المبشورة أو جوز الهند حسب الرغبة، ثم رصي كرات السميد في طبق التقديم وقدميها باردة أو دافئة، تحفظ الكرات في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة لعدة أيام.

طريقة مكعبات جلاش بالقشطة لذيذة وسهلة

احضري عبوة من ورق جلاش حوالي نصف كيلو نصف كوب من السكر الأبيض عدد 2 كوب حليب عدد 2 ملعقة كبيرة نشا ملعقة صغيرة فانيليا نصف كوب زبدة ذائبة -ملعقة كبيرة ماء ورد لعمل سريب كوب سكر مع 1 كوب ماء مع ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة تحضير عسل تسقية البقلاوة

في وعاء على نار هادئة قومي بوضع كل من السكر والماء واتركيه حتى يصل إلى درجة الغليان، وعند وصوله إلى غليان قومي، أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق، ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد.

ثم نجهز القشطة للحشو في وعاء على نار هادئة ضيفي الحليب بارد مع النشا وقلبي حتى تذوب النشا وانزلي بالسكر وقلبي حتى يذوب السكر ويثقل قوام القشطة وتكون جاهزة الحشو.

ثم قومي بالتقليب حتى يتكاثف الخليط ويصبح قوامه كالقشطة ويكون مزيج كريمي، ثم ضيفي الفانيليا وماء الورد ثم امزجي جيدًا وتقلب برفق مع تركب القشطة لتبرد جانبا.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركه لكي يسخن، ثم ندهن صينية الفرن بالقليل من زبدة من جوانب وقاعدة الصينية وضعي أول طبقة من ورق الجلاش في الصينية، وادهنيها بالزبدة المذابة باستخدام فرشاة.

كرري نفس خطوات سابقة مع باقي ورق الجلاش حتى تصل أول طبقة من صينية بقلاوة إلى من خمس إلى ستة طبقات.

ثم قومي بوضع طبقة من القشطة فوق الجلاش المدهون بالزبدة، وقومي بتكرار نفس الخطوات السابقة في ترتيب طبقات الجلاش فوق قشطة حتى تنتهي من الكمية.

ثم ضعي طبقات من ورق الجلاش فوق القشطة وادهنيها بالزبدة، قومي برص الطبقات وأرواق الجلاش بحذر حتى ترص ما بينها الزبدة مدهونة.

ثم قومي بتقطيع الجلاش إلى مربعات أو مثلثات قبل دخوله الفرن لتسهل عملية التقطيع بعد التسوية، ثم ادخلي الجلاش في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبي من إلى ومن أسفل ومن جوانب.

عندما تخرج صينية جلاش من الفرن قومي بصب عليها الشربات أو سيرب عسل تسقية حلويات وهو بارد ويكون يغطي كل جوانب الصينية.

وتغطى صينية الجلاش وتترك جانباً لكي تتشرب العسل وتبرد ليسهل عليك نزعها من الصينية وتقديمها بالهنا والشفا، واستمتعي بحلوى لذيذة بطعم جميل.

طريقة أصابع الجلاش بحشو الكنافة والسميد

نحتاج إلى نصف كيلو من رقائق الجلاش. نصف كوب من الزبدة أو السمن المذوب لدهن الجلاش. مكونات حشو الجلاش كوب من الكنافة مفرومة نصف كوب من السميد الناعم. نصف كوب من الحليب. نصف كوب من السكر. عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من القرفة للتسقية كوب من عسل حلويات كوب من مكسرات مطحونة

تحضير اصابع جلاش بكنافة والسميد