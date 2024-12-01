شكرا لاهتمامكم بخبر عن طريقة عمل فتة شاورما الدجاج السورية أحسن بكتير من الجاهزة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – إليكِ طريقة عمل فتة شاورما الدجاج السورية، يعتقد البعض أن الشاورما هي أحدى أكلات المطبخ السوري، بينما هي بالأساس أكلة تركية انتشرت من تركيا إلى جميع أنحاء العالم، وتختلف شاورما الفراخ السورية عن الشاورما المصرية، حيث يتم وضع الطحينة على الشاورما المصرية دائماً، بينما يتم وضع الثومية على الشاورما السورية، وتشتهر الشاورما المصرية باللحم بنسبة كبيرة عن الدجاج، بينما تشتهر الشاورما السورية بالدجاج بنسبة أعلى مع إضافة بعض النكهات والتوابل التى تميز بينهم، لذا فهناك اختلاف كبير بين فتة شاورما الدجاج السورية، والفتة المصرية ” كيفية تحضير وصفة فتة شاورما الدجاج السورية بكل تكاتها.

مقادير فتة الشاورما السورية

نصف كيلو جرام من الدجاج المخلي ( فيليه الدجاج).

نصف كيلو جرام من الأرز البسمتي.

عدد ٤ أرغفة من الخبز الأبيض.

2 كوب من الزبادي.

زيت وزبدة.

خمس فصوص من الثوم.

2 ملعقة من النشا.

ملح، فلفل، توابل، مرقة دجاج، زعتر، لمون، كمون، كسبرة ناشفة

عدد 2 ليمونة.

طريقة تحضير فتة شاورما الدجاج السورية

لتحضير الدجاج، نغسل شرائح صدور الدجاج جيداً بالماء، والملح، والليمون، ثم نتبلها بكوب الزبادي و4 فصوص ثوم مهروس، والزعتر، والكسبرة، والملح، والفلفل، والبابريكا والزنجبيل، ونعصر ليمونة، ونتركها في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل.

على نار عالية نضع في مقلاة قطعة من الزبدة والقليل من الزيت، ثم نضع شرائح صدور الدجاج ليأخذ اللون الذهبي المحمر على الوجهين.

نقوم بتقطيعها شرائح بعد إتمام النضج.

لتحضير الأرز البسمتي، ننقع الأرز فى ماء لمدة نصف ساعة، ثم نغسله جيداً.

نحضر وعاء على نار هادئة ونضع قطعة من الزبدة وملعقة من الزيت، ونضع مكعب مرقة دجاج وملعقة كركم وبهارات الكبسة وورق لورا، ونقلب المكونات حتى تتصاعد رائحتها.

نضيف الأرز، ونقلبه جيداً في البهارات السابقة.

نسكب لتر من الماء على الأرز أو ما يعادل (4) كوب من الماء ونتركها على نار عالية حتى يتشرب الماء، ونقوم بتهدئة النار حتى التسوية الكاملة أو لمدة 20 دقيقة.