الامتحان التكميلي في الاردن 2024-2025 .. كيفية استخراج أرقام الجلوس التكميلي الأردن وتصحيح الاخطاء في البيانات

عدن – كتب محمد سعد – يعد استخراج أرقام الجلوس للامتحان التكميلي خطوة أساسية للطلاب الراغبين في التقدم لهذا الامتحان، وتوفر وزارة التربية والتعليم الأردنية بوابة إلكترونية مخصصة تتيح للطلاب الحصول على أرقام جلوسهم بسهولة وبسرعة، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالامتحانات وضمان استعداد الطلاب لخوضها دون أي عقبات، من خلال اتباع خطوات محددة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، يمكن للطلاب طباعة أرقام الجلوس.

خطوات استخراج أرقام الجلوس التكميلي الأردن

لتسهيل عملية المشاركة في امتحانات التوجيهي التكميلي، أتاحت وزارة التربية والتعليم الأردنية للطلبة طريقة إلكترونية بسيطة لاستخراج أرقام جلوسهم، ويمكنهم الاطلاع أيضاً على اسم القاعة والموقع الجغرافي للامتحان والتأكد من صحة بياناتهم، والخطوات كالتالي:

الدخول إلى صفحة الخدمات المخصصة للتوجيهي التكميلي. كتابة الرقم الوطني وتاريخ الميلاد بشكل صحيح. بعد إدخال المعلومات، يظهر رقم الجلوس مع تفاصيل الامتحان، بما في ذلك المباحث التي سجل الطالب بها. في حال وجود أي خطأ في البيانات، يمكن إرسال طلب تصحيح عبر الصفحة ذاتها قبل الموعد النهائي المحدد.

موعد الامتحان التكميلي في الاردن

وزارة التربية والتعليم في الأردن أعلنت أن الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2024 سوف يبدأ يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 ويستمر حتى الاثنين 13 يناير 2025، الامتحانات سوف تعقد على فترتين يومياً، حيث تبدأ الجلسة الأولى الساعة 11 صباحاً، والجلسة الثانية الساعة 2 ظهراً، والجدول الكامل متاح على الموقع الرسمي للوزارة.

كيف يتم تصحيح الاخطاء في البيانات

تصحيح الأخطاء في بيانات أرقام الجلوس بات الآن أكثر سهولة بفضل الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم في الأردن، ويمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية لتقديم طلب تصحيح البيانات:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي.

اختر تقديم طلب لتصحيح الخطأ.

قدم وصفاً دقيقاً للخطأ الذي حدث وأدخل المعلومات الصحيحة.

تأكد من إرسال طلب التصحيح قبل انتهاء المهلة الزمنية.

باتباع هذه الخطوات، سوف يتمكن الطلاب من تصحيح بياناتهم بسهولة وبدون تعقيد

ماهو التوجيهي التكميلي في الأردن؟

هو امتحان يمنح للطلاب الذين لم ينجحوا في بعض المواد في امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) الأساسية، ويتيح هذا الامتحان الفرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحانات السابقة للالتحاق بالجامعات أو استكمال تعليمهم بشكل طبيعي.