نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صرف الدعم … سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد وحالات إيقاف الدعم في المقال التالي

كتب محمد سعد – سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد تأتي في مقدمة أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تنشغل العديد من مواطني المملكة بأخبار دعم الضمان الاجتماعي، كما تزداد معدلات الاهتمام هذه مع اقتراب مع إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، ويرجع ذلك إلى أهمية برنامج الضمان حيث يعتبر أحد أهم برامج التنمية الاجتماعية داخل المملكة، وذلك بسبب تقديم البرنامج الكثير من منتجات المساعدة إلى المستفيدين، ولذلك سوف نقوم اليوم عن طريق هذا المقال بتوضيح جدول دعم البرنامج وكذلك توضيح أهم أسباب إيقاف الدعم.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي

يأتي برنامج الضمان الاجتماعي في مقدمة برامج الدعم والتنمية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية إلى المواطنين من أصحاب الدخل المحدود داخل المملكة العربية السعودية، حيث تبحث الحكومة السعودية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، كما يعتبر برنامج الضمان واحدا من أهم الطرق في تحقيق الحماية الاجتماعية داخل المجتمع السعودي، ويتم ذلك من خلال تقديم البرنامج عدد من منتجات المساعدة إلى المستفيدين والتي تعتبر من أهم الركائز التي يعتمدها عليها المستفيد في توفير متطلباته واحتياجاته الرئيسية، ولذا تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح جميع التفاصيل التي تتعلق بالبرنامج والتي يعتبر من أهمها سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد، ولذا سوف نقوم بعرض جدول الدعم كما وضحته الوزارة كما يلي:

الأسرة التي تتكون من فرد واحد تحصلي على 1320 ريال سعودي الدعم الأساسي.

كما تحصل الأسرة المكونة من فردين على دعم أساسي بقيمة 1980 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ثلاث أفراد تحصل على 2640 ريال سعودي.

كما تحصل الأسرة المكونة من أربع أفراد على راتب أساسي بقيمة 3300 ريال سعودي.

كما تتقاضى الأسرة المكونة من خمس أطفال راتب أساسي بقيمة 3960 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبالغ هي قيمة الدعم بدون إضافة دعم الغذاء ودعم الكهرباء وكذلك الحقيبة المدرسية وغيرهم.

أسباب إيقاف الدعم

كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الحالات التي يتم فيها وقف الدعم إلى المستفيدين، وذلك من أجل مساعدة المستفيد في استمرار صرف الدعم، وبعد توضيح سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد يمكننا عرض هذه الحالات كما يلي: