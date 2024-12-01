بأعلى الجودات .. تردد قنوات SSC الجديدة جميع الاقمار الناقلة لدوري روشن السعودي 2025 نزلها الآن!
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عدن – محمد سعد – مع تزايد الاهتمام بالدوري السعودي وزيادة عدد المباريات المثيرة ذات الحماس اللامتناهي التي يتم عرضها في الوقت الحالي، يزداد البحث من خلال عشاق كرة القدم السعودية الذين يرغبون في متابعة دوري روشن السعودي عن قناة مجانية تمكنهم من مشاهدة المباريات بشكل حصري وبأعلى جودة، ولذلك فأن قناة SSC الرياضية السعودية هي الخيار الأمثل، كما أن القناة تتميز بعدد كبير من الاعلامين والمحللين الممتازين للعمل على تغطية المباريات لحظة بلحظة، وسنوضح في هذا المقال تردد قناة SSC الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات، وما هي خطوات استقبالها على جهاز التلفزيون الخاص بك.
بدأ العديد من عشاق كرة القدم في البحث عن تردد قناة SSC السعودية، حيث تعد قناة SSC من القنوات الرياضية الرائدة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي وهي التي تقدم تغطية شاملة للبطولات الرياضية العالمية والمحلية، التي تشمل تغطية كاملة لدوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مباريات المنتخب السعودي، وبعض البطولات العالمية ذات الأثارة القوية، وهي قناة مجانية تغني عن الاشتراك في الباقات التلفزيونية.
تردد قناة SSC على عرب سات
يمكن لمحبي كرة القدم السعودية أستقبال تردد قناة SSC الرياضية على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:
- التردد: 12418
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5
- الجودة: HD
تردد SSC Extra على النايل سات
كما يمكن الأستمتاع بمحتوي SCC Extra عبر القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:
- التردد: 12418
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5
- الجودة: HD
كيفية استقبال قناة SSC على الرسيفر
- قم بتشغيل الرسيفر والتلفزيون.
- ادخل إلى قائمة الإعدادات عبر جهاز التحكم الخاص بك.
- اختر “البحث عن القنوات” أو “تثبيت القنوات”.
- اختر نوع الإشارة بشكل دقيق عبر القمر الصناعي.
- حدد القمر الصناعي المناسب (عرب سات أو نايل سات).
- أدخل تردد قناة SSC الرياضية السعودية.
- اضغط على كلمة “بحث” لبدء البحث عن القنوات.
- بعد انتهاء البحث، قم بالبحث عن قناة SSC الرياضية ثم قم بتثبيتها.
- استمتع بمشاهدة القناة.