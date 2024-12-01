البنك الأهلي ضد الأهلي .. تردد قناة أون تايم سبورت OnTime Sports HD الناقلة للدوري المصري 2024

عدن – كتب محمد سعد – اضبط تردد قناة أون تايم سبورت OnTime Sports الآن على تلفازك لكي تستطيع أن تتابع مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”، يتواجد المارد الأحمر في صدارة جدول الترتيب برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد خمس فرق أخرى غيره، ولكن فارق الأهداف جعل الأمر في صالح الأهلي، في المقابل يقبع نادي البنك الأهلي في المركز 17 بنقطة واحدة فقط.

تردد قناة أون تايم سبورت

ستذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي بصوت المعلق محمد الكواليني عبر تردد قناة أون تايم سبورتس بجودة HD وSD الآتي:

اسم القناة: ONTIME SPORTS.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11863.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

الاستوديو التحليلي لمباراة البنك الأهلي ضد الأهلي

فيما يلي الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي والبنك الأهلي على تردد قناة أون تايم سبورت:

المُقدم: إبراهيم عبدالجواد.

المُحللون: عماد متعب وأيمن يونس.

المراسلون: إبراهيم عمر ومحمد طه.

التعليق: محمد الكواليني.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2024

ستبدأ مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي في الدوري المصري يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 على ملعب السلام، في التوقيتات المحلية التالية:

4:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

5:00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين.

6:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق والأردن.

7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

قد يدخل السويسري مارسيل كولر مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي في الدوري المصري بتشكيل المارد الأحمر التالي، والذي يشهد غياب القائد محمد الشناوي وإمام عاشور وعودة مصطفى شوبير للمشاركة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: يحيى عطية الله – ورامي ربيعة – وياسر إبراهيم – مع عمر كمال.

الوسط: مروان عطية – بالإضافة إلى محمد مجدي قفشة – مع أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: بيرسي تاو – ومحمود كهربا – مع حسين الشحات.

تشكيل البنك الأهلي ضد الأهلي

قد يستقر المدرب طارق مصطفى على تشكيل نادي البنك الأهلي التالي لخوض مباراة National Bank vs Al Ahly في الدوري المصري اليوم: