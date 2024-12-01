نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف Oppo A97 .. قوة الأداء بتصميم أنيق وتقنيات جديدة توفر تجربة مدهشة لكل المستخدمين في 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – يأتي هاتف Oppo A97 كإضافة مميزة في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، يتميز هذا الهاتف بتقنيات متطورة تناسب احتياجات المستخدمين من حيث الأداء السلس والتصوير المميز والشبكات الحديثة، إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن هذا الهاتف.

للمهتمين بتفاصيل الجهاز، هنا قائمة بأبرز المواصفات:

1. الشاشة: بحجم 6.6 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة 1080×2408 بيكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز.

2. المعالج: MediaTek Dimensity 810، بتكنولوجيا 6 نانومتر.

3. الكاميرا الخلفية: مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل و2 ميجابكسل (عدسة عمق).

4. الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل، تدعم تصوير HDR.

5. الذاكرة: 12 جيجابايت RAM مع 256 جيجابايت للتخزين الداخلي.

6. البطارية: سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

7. الشبكات: يدعم شبكات 5G وشريحتين Nano-SIM.

8. الصوت: مكبر صوت ستيريو ومدخل سماعات 3.5 ملم.

9. النظام: يعمل بنظام Android 12 مع واجهة ColorOS 12.

10. الأبعاد والوزن: تصميم نحيف بسمك 7.9 مم ووزن 188 جرام.

مميزات الهاتف

إليك بعض المزايا الرئيسية التي تجعل الهاتف اختيارًا جذابًا:

1. دعم شبكات الجيل الخامس (5G) لتجربة إنترنت فائقة السرعة.

2. تصميم أنيق بخامات خفيفة الوزن.

3. شاشة كبيرة مع معدل تحديث 90 هرتز لمشاهدة سلسة.

4. بطارية كبيرة تكفي للاستخدام الطويل مع شحن سريع.

5. كاميرا خلفية أساسية جيدة تلتقط صورًا واضحة.

6. واجهة تشغيل ColorOS 12 التي توفر تجربة مستخدم مرنة.

7. مكبرات صوت ستيريو بجودة عالية.

8. دعم لتقنيات بلوتوث 5.2 والواي فاي المتطور.

9. تخزين داخلي واسع يلبي احتياجات المستخدمين.

سعر الهاتف

مصر: 9300 ألف جنية مصري.

السعودية: حوالي 1170 ريال سعودي​​.

العراق: حوالي 455,100 دينار عراقي​​.

السعر العالمي: حوالي 310 دولار أمريكي​​​​.

الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب الضرائب أو السياسات المحلية.

عيوب الهاتف

رغم المميزات، توجد بعض العيوب التي قد تهم المستخدم:

1. عدم دعم تركيب كارت ذاكرة خارجي.

2. عدم وجود مقاومة للماء أو الغبار.

3. الخامات البلاستيكية المستخدمة في الهيكل.

4. غياب ميزة الشحن اللاسلكي.

5. الكاميرا الثانوية الخلفية ذات أداء محدود.

6. عدم وجود تقنية NFC.

7. واجهة ColorOS قد تكون ثقيلة للبعض.

8. الشاشة ليست AMOLE.

مقارنة بين Oppo A97 وRedmi Note 12 Pro 5G

الجهاز المنافس لهاتف Oppo A97 هو هاتف Redmi Note 12 Pro 5G من شركة شاومي، والذي يأتي بمواصفات قوية تنافس Oppo A97 في نفس الفئة السعرية.

أبرز نقاط القوة في Redmi Note 12 Pro 5G

شاشة AMOLED بألوان أكثر تشبعًا ودقة.

معالج Dimensity 1080 يوفر أداءً أقوى من Dimensity 810.

شحن سريع بقوة 67 واط يُعيد شحن البطارية بشكل أسرع.

إعداد كاميرا ثلاثية مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

هاتف Oppo A97 يقدم توازنًا مميزًا بين الأداء القوي والسعر المناسب، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يدعم أحدث التقنيات في حدود سعر معقول، يناسب الهاتف عشاق الألعاب ومشاهدة الفيديوهات بفضل شاشته الكبيرة وأدائه السلس، لكنه قد لا يكون الخيار الأفضل لمن يبحثون عن كاميرا احترافية أو خامات فاخرة.