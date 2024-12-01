40% خصم لايقاوم … من جرير احصل على iPhone 13 Pro Max بمميزاته المعروفة والمشهورة بسعر لا يقاوم

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عدن – محمد سعد – احصل على iPhone 13 Pro Max، تقدم مكتبة جرير إحدى أبرز وجهات التسوق في السعودية، عرضًا استثنائيًا لمحبي التكنولوجيا على هاتف iPhone 13 Pro Max حيث يمكنك اقتناء هذا الهاتف الرائع مع خصم يصل إلى 41%، بالإضافة إلى إمكانية الشراء بنظام الأقساط الميسرة التي تقل عن 150 ريال سعودي شهريًا، وهذا العرض المحدود يعتبر فرصة ذهبية للحصول على أحد أفضل الهواتف الذكية في العالم بسعر مذهل.

مكتبة جرير أعلنت عن خصم يصل إلى 41% على iPhone 13 Pro Max، مما يجعل السعر النهائي لا يقاوم مطلقًا، وأتاحت إمكانية الشراء بنظام الأقساط الشهرية مع دفعات أقل من 150 ريال سعودي، مما يتيح لجميع العملاء امتلاك الهاتف دون ضغوط مالية، وهذا العرض ساري لفترة محدودة فقط، لذلك يجب الحرص على الاستفادة من هذا العرض قبل انتهائه، وهذا العرض متاح في جميع فروع مكتبة جرير وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

مميزات iPhone 13 Pro Max

يمتلك هذا الهاتف من فئة الأيفون مجموعة من المواصفات الرائعة التي سوف تجعل عدد كبير من المتابعين مهتمين بهذا العرض:

يتمتع الهاتف بشاشة Super Retina XDR مع ProMotion وتكون بحجم 6.7 بوصة وتحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يجعلها مثالية للألعاب والمشاهدة.

ويتمتع الهاتف بأداء قوي لأنه يعمل بمعالج A15 Bionic وهو فائق السرعة يضمن أداءً سلسًا في جميع المهام.

والهاتف به نظام كاميرا ثلاثي بدقة 12 ميجابكسل مع قدرات تصوير ليلية استثنائية، وتصوير فيديو بتقنية Cinematic Mode للحصول على جودة شبيهة بالأفلام.

نظام التشغيل: iOS 15 (قابل للتحديث إلى الإصدارات الأحدث)

مميزات كاميرا هاتف iPhone 13 Pro Max

الكاميرا الخلفية (ثلاثية) والكاميرا الرئيسية تكون بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.5، والكاميرا الواسعة للغاية (Ultra-Wide) بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.8، مع زاوية رؤية 120 درجة، والكاميرا المقربة (Telephoto) تكون بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.8، مع تقريب بصري يصل إلى 3x، ومميزات التصوير بالهاتف:

تصوير فيديو بتقنية ProRes.

نمط سينمائي (Cinematic Mode) مع عزل الخلفية.

دعم التصوير الليلي في جميع العدسات.

الكاميرا الأمامية تكون بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2.

ويدعم تقنية Face ID وتصوير فيديو بدقة 4K.

سعر هاتف iPhone 13 Pro Max خارج العرض

سعر هاتف iPhone 13 Pro Max خارج العروض في السعودية يعتمد على السعة التخزينية والإصدار، وفقًا للمصادر: