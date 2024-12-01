اغتنموا الفرصة .. مضمونة وآمنة 100% أحصل على 1800 + 6300 شحن شدات ببجي uc واستمتع بالعرض الإضافي هذا الأسبوع واستعد للسيطرة على ساحات المعركة

عدن – كتب محمد سعد – شحن شدات ببجي uc هي عملية تزويد اللاعبين بالنقاط أو العملات الافتراضية المستخدمة في لعبة PUBG Mobile لشراء العناصر والملابس والأسلحة، حيث تعد UC طريقة مهمة لزيادة فرص ويمكن الحصل عليها من الشراء المباشر من المتجر الرسمي، مما يسهل على اللاعبين الوصول إلى ما يحتاجون إليه لتجربة اللعب الخاصة بهم.

شحن شدات ببجي uc عبر موقع MidasBuy

يقدم موقع MidasBuy الرسمي خدمة شحن آمنة وموثوقة، كما يقدم العروض التي تمكن اللاعبين بالحصول على آلاف UC هدية فورية، بشرط الشحن المدفوع من المتجر أولا، كما يلي:

انتقل إلى موقع Midas Buy الرسمي المخصص لشراء UC PUBG Mobile.

انقر على زر “تسجيل الدخول”.

أدخل اسم المستخدم أو معرف اللاعب الذي تستخدمه في اللعبة.

اختر عدد UC الذي تريد شرائه من القائمة المتاحة.

ثم اختر العرض االذي يمنحك 18000 UC بالإضافة إلى أن الموقع يوفر لك6300 UC إضافية مع هذا العرض.

حدد طريقة إتمام عملية الدفع سواء عن طريق بطاقة الائتمان أو باستخدام وسائل أخرى متاحة.

أدخل تفاصيل بطاقتك الائتمانية أو معلومات الدفع بدقة لضمان إتمام العملية بنجاح.

انقر على “إعادة الشحن الآن” وسيتم إضافة UC إلى حساب اللعبة الخاص بك.

شحن شدات ببجي uc

عروض PUBG UC الموسم 17

تتوفر مجموعة من العروض الرائعة للحصول على ببجي يو سي، تتضمن هذه العروض عدة طرق لجمع النقاط من خلال القيام بأنشطة مختلفة، مما يجعل اللاعبين يحصلون على شدات إضافية، وهي تكون على النحو التالي:

العرض الأول يتيح للاعب جمع 20 نقطة يوميًا بمجرد الضغط على العرض.

العرض الثاني يوفر نقاط إضافية من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو الإعلانية، وتأمين المزيد من النقاط لتحويلها إلى يو سي.

بينما العرض الثالث يكافئ اللاعبين عند تنزيل ألعاب جديدة، مما يوفر لهم نقاط إضافية، ويزيد فرص الفوز.

لعبة PUBG Mobile

يمكن تثبيت لعبة ببجي موبيل بسهولة من متاجر التطبيقات ، كما يلي: