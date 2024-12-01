شكرا لاهتمامكم بخبر عن أسماء المقبولين في إعفاء القروض للعقاري .. تحقق من حالة طلبك على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أسماء المقبولين في إعفاء القروض هي خدمة استعلامية جديدة حرصت الجهات الحكومية على تقديمها لورثة المقترضين من الجهات التمويلية ومن بينها صندوق التنمية العقارية، إذ يمكن التقديم للإعفاء من سداد أقساط القروض السكنية في حالة وفاة المقترض أو إصابته بالعجز الكلي، وقد اشترط الصندوق ضرورة سداد قيمة الأقساط التي تسبق وفاة صاحب القرض وذلك للموافقة على طلب الإعفاء، ومن بين الجهات الحكومية الأخرى التي توفر هذه الخدمة بنك التنمية الاجتماعية.

أسماء المقبولين في إعفاء القروض

إذا اقترض مواطن قرض من خلال صندوق التنمية العقاري أو بنك التنمية الاجتماعية أو الصندوق الزراعي فعقب وفاته يستطيع ورثته تقديم طلب للحصول على الإعفاء، وتصدر وزارة المالية نتائج حالة الطلب بعد تقديمه ولكن ليست هناك قائمة كاملة بكافة الأسماء أي أن خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في إعفاء القروض فردية وتتم إما من خلال الموقع الإلكتروني لهذه الجهات أو من خلال الوزارة وفق التالي:

الاستعلام عن الإعفاء من سداد القروض

في إطار التسهيلات الحكومية والمقدمة لدعم المواطنين حاملي الجنسية، قامت الوزارة بإطلاق خدمة الاستعلام عن إعفاء القروض والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الآتي:

الانتقال إلى رابط موقع وزارة المالية بالسعودية.

بعد دخولك إلى خيار خدمات المواطنين قم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

وانتقل بعدها إلى خدمة الإعفاء من القروض.

ثم أدخل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

وبعدها انقر على زر بحث.

متابعة طلب إعفاء قروض صندوق التنمية العقارية

نجح الصندوق في تقديم الخدمات الإلكترونية في الفترة الماضية وذلك للتيسير على الأسر، ومن بين أبرز خدماته خدمة الاستعلام عن إعفاء المتوفي من سداد أقساط القروض المتبقية عليه، ويستفيد منها ورثته وعلى من يرغب في متابعة حالة طلب الإعفاء اتباع التالي:

الدخول إلى رابط الصندوق العقاري.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ظهور القائمة اختر إعفاء القروض.

وسوف يظهر أمامك خيارين وهما التقديم والاستعلام.

انقر على خيار الاستعلام.

أدخل رقم السجل المدني.

ثم أجب على السؤال.

وانقر على زر الاستعلام.

الفئات المستفيدة من إعفاء القروض

الإعفاء من سداد القروض من أنواع الدعم المقدم من الحكومة في المملكة لتخفيف الأعباء المالية على الورثة وبعض الفئات، لهذا يحصل على إعفاء القروض ورثة المتوفي، ويشترط للموافقة سداد قيمة الأقساط السابقة كما ينبغي تقديم المتطلبات وهي نسخة من بطاقة الهوية وصورة من الصك العقاري المرهون (للحاصلين على قروض الصندوق العقاري).