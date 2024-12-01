10000 دينار في حسابك الشخصي رابط التسجيل في منحة رمضان بالجزائر 2024

عدن – كتب محمد سعد – تحرص الحكومة الجزائرية على صرف منحة رمضان لكافة الأسر من أصحاب الدخل المحدود، ويمكنهم الحصول على 10000 دينار في الحساب الخاص بهم من خلال رابط التسجيل في منحة رمضان بالجزائر 2024 والذي وفرته وزارة الداخلية الجزائرية، ويمكنك التعرف على خطوات التسجيل بالمنحة من خلال السطور القادمة بالمقال.

رابط التسجيل في منحة رمضان بالجزائر

حرصت وزارة الداخلية الجزائرية على توفير رابط التسجيل في منحة رمضان بالجزائر حتى يتمكن المواطنون من التسجيل بشكل إلكتروني، وبالتالي يتمكن أصحاب الدخل المحدود من صرف 10000 دينار في حسابهم الشخصي، ويمكن اتباع تلك الخطوات من أجل إتمام عملية التسجيل:

قم بالدخول إلى موقع المنصة الرسمي الإلكتروني.

ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول مستخدمًا الاسم وكلمة المرور كما يمكن إنشاء حساب جديد لك على المنصة.

وبعد ذلك يمكنك إضافة البيانات المطلوبة في طلب التقديم.

وبعد إتمام جميع الخطوات السابقة قم بإرسال طلبك إلى الجهة المعنية وفي حالة كان طلبك مستوفيًا للشروط سيتم الموافقة عليه.

الشروط المطلوبة للحصول على منحة رمضان 2024 بالجزائر

قامت الحكومة الجزائرية بتحديد عدة شروط يجب استيفاؤها من قبل الأسر المتقدمة حتى يمكنهم الحصول على منحة رمضان، والشروط كما يلي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم جزائريًا.

كما يشترط أن يكون مسلمًا.

ويجب أن يكون مقيمًا داخل الجزائر.

كما يشترط أن يكون دخل المتقدم الشهري يقل عن 20000 دينارًا جزائريًا.

ويجب أن يكون سجل المتقدم الجنائي خاليًا من الأحكام الجنائية.

لا يجوز امتلاك المتقدم سجل عقاري أو أراضي باسمه.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنحة رمضان 2024

يشترط تقديم عدة أوراق ومستندات من أجل التسجيل بمنحة رمضان 2024، وتلك الأوراق كالتالي: