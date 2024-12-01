نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هُنا.. رابط وخطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين والشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

كتب محمد سعد – خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم تعد من أكثر ما يبحث عنه السودانيين وخاصةً المغتربين حيث يوفر البنك رابط يمكن من خلاله فتح حساب بنكي بكل سهولة ومن أي مكان عبر الإنترنت في دقائق، ولاكن يوجد العديد من الشروط المهمة التي يجب استيفاءها لكي يستطيع الفرض فتح الحساب والتي سنطرحها عبر المقال.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

على جميع الراغبين في فتح حساب في بنك الخرطوم إتباع مجموعة من الخطوات المهمة والتي تتمثل فيما يلي:

الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم.

اختر اللغة العربية أو الإنجليزية.

ثم اضغط على حساب جديد.

أدخل الرقم الوطني ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني والجنسية وتاريخ الميلاد.

الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم الضغط على زر التالي.

ثم اضغط على زر الاشتراك.

الضغط على فتح حساب واختيار نوع الحساب الذي تريد فتحه سواء حساب توفير أو حساب جاري.

بعدها يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الأسم والعمر ورقم الهوية الوطنية وجهة العمل والعنوان.

ثم إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

يرجى قراءة الشروط والأحكام جيدًا والموافقة عليها.

ثم الضغط على أيقونة لإتمام عملية فتح الحساب بنجاح.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

وضع بنك الخرطوم العديد من الشروط المهمة التي يلزم توافرها فمن يرغب بفتح حساب بنكي أون لاين، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب ألا يقل عمر الفرد عن 18 عامًا.

كما يجب أن يمتلك بريد إلكتروني خاص به.

إيداع مبلغ نقدي بقيمة 10 ألاف جنيه سوداني كحد أدنى.

يشترط أن تكون الهوية الوطنية سارية أو جواز السفر.

كما يشترط عدم امتلاك الشخص حساب سابق ببنك الخرطوم.

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم إلكترونيًا

جاءت خدمة فتح حساب بنك الخرطوم إلكترونيًا في ظل تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع بجانب العديد من المميزات الأخرى عن فتح حساب أون لاين ومن أهم هذه المميزات:

توفير الوقت والجهد على من يرغب في فتح الحساب وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها دولة السودان.

حماية الحساب من الأحتيال.

سهولة الوصول إلى جميع الخدمات المصرية.

كيفية التواصل مع بنك الخرطوم من خارج السودان

أعلن بنك الخرطوم عن فتح مركز اتصال مباشر للإستفسار عن جميع خدمات البنك وتقديم البلاغات والاشتراك في خدمة بنكك أو ‘إعادة تنشيط الخدمة بالإضافة إلى متابعة المعاملات، ويتم الاتصال عبر الرقم 1913 من داخل السودان، أما للإتصال من خارج السودان فيكون على الرقم 249187040600، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 9:30 مساءً، أما يومي الجمعة والسبت من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.