نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو مولع .. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في البريمرليج 2024-2025 في المقال التالي

كتب محمد سعد – تجري الآن ليفربول ضد مانشستر سيتي كلاسيكو الدوري الإنجليزي، وقمة الأحد الممتاز برسم المرحلة الثالثة عشرة من البريمرليج بموسمه 2024-2025، وهي مواجهة على صفيح ساخن بين الغريمين التقليديين الذين لطالما جمعتهما مباريات قوية في العقد الأخير، ويدخل الريدز كلاسيكو الشمال وهو متصدر الدوري الإنجليزي بفارق واضح عن آرسنال الذي يأتي في المركز الثاني، بينما وضعت تعثرات السيتي المتكررة بيب جوارديولا في المركز الرابع.

مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي جارية الآن

في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الكويت والسعودية، انطلقت القمة المرتقبة بين الريدز والسيتزنز، لتشتعل معها المنافسة بين الفريقين على السيطرة على وسط الميدان، والبدء بالتهديد الحقيقي بغية تسجيل الهدف الأول.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومان سيتي

هناك خيار وحيد متاح لمشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بالتعليق العربي، وهو على شبكة بي إن سبورتس التي خصصت قناة beIN Sports HD 1 لعرض المواجهة النارية المنتظرة.

أين يمكنني مشاهدة ليفربول – مان سيتي؟

تتيح شبكة بي إن سبورتس للمهتمين بمتابعة مباراة مان سيتي وليفربول على الإنترنت خدمتين مدفوعتين لهذا السبب:

بي إن كونكت.

تطبيق تود.

مجريات المباراة: ليفربول – مانشستر سيتي

تعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي من المواجهات الكلاسيكية في الدوري الإنجليزي، والتي تحسم في كثير من الأحيان بتفاصيل صغيرة، وتشهد في جميع مناسباتها إثارة منقطعة النظير، بغض النظر عن ترتيب الفريقين في المنافسة، أو الغيابات التي يعاني منها أحدهما.

حكام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

قرر الاتحاد الإنجليزي إسناد مهمة قيادة الكلاسيكو للحكام التالية أسماؤهم:

للساحة: كريستوفر كافانا.

حكم مساعد: لي بيتس.

حكم مساعد: دارين كان.

الحكم الرابع: أنتوني تايلور.

حكم الفار: بول تيرني.

حكم فار ثانٍ: تيم وود.

نتيجة ليفربول ضد مانشستر سيتي المتوقعة اليوم

يدخل الريدز هذه المباراة بمعنويات كبيرة بخلاف السيتي الذي يعاني من التخبطات في المراحل الأربع الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه المؤشرات تضعنا أمام أفضلية لليفربول لتحقيق الفوز في كلاسيكو اليوم، ولكن قد يكون الكلاسيكو فرصة للسيتي لإثبات جدارته ومصالحة جماهيره، ما يجعل نتيجة التعادل عادلة للفريقين إلى حد بعيد.