شكرا لاهتمامكم بخبر عن موعد مباراة الاتحاد والنصر في الجولة 13 من دوري روشن وطريقة حجز التذاكر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يلتقي نادي اتحاد جدة السعودي مع نظيره فريق النصر في إحدى أقوى ديربيات كرة القدم السعودية التي تجذب إليها الجماهير من الجانبين، وبعد طرح تذاكر المباراة بشكل رسمي، سنقدم لكم في هذا المقال طريقة حجز التذاكر، وموعد اللقاء، وترتيب الفريقين في جدول الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 13.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر

تقام أحداث المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، معقل نادي الاتحاد، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024.

أسعار التذاكر وترتيب الفريقين

بالحديث عن ترتيب الفريقين، فسنجد أن نادي الاتحاد يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 33 نقطة، بعد خوضه 12 مباراة في البطولة، بواقع 11 انتصار وخسارة وحيدة.

أما نادي النصر السعودي فيحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بعدما لعب 12 مباراة في الدوري السعودي حتى الآن، نجح من خلالها في تحقيق الانتصار في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى خسارة وحيدة.

وتم طرح التذاكر عبر منصة “وي بوك” السعودية بعدة فئات يمكن لمشجعي الفريقين الاختيار بينها، تبدأ الأسعار من 30 ريال سعودي وحتى 1600 ريال، بحسب المقعد الذي سوف يتم تحديده.

ما هي طريقة حجز تذاكر المباراة؟

يمكن الحصول على تذاكر المباراة بكل سهولة من خلال الدخول إلى منصة “webook” السعودية المسؤولة عن بيع تذاكر معظم مباريات دوري روشن، ويتم الحجز من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والنصر.

وعند الانتقال إلى موقع الحجز، اضغط على “احجز التذاكر” ومن ثم سجل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد ذلك حدد الفريق الذي تشجعه.

وفي التالي اختر فئة التذاكر المفضلة من على خريطة الموقع التفاعلية، ثم وافق على شروط وأحكام الحجز.

وفيما بعد انتقل إلى صفحة الدفع وأضف بيانات بطاقتك الإئتمانية من أجل تفعيل شراء التذاكر.

نتائج النصر والاتحاد في الجولة الماضية

نجح فريق النصر في تحقيق فوز مهم على نظيره فريق ضمك في الجولة 12 من دوري روشن بنتيجة هدفين دون رد، وفي المقابل، حقق فريق الاتحاد السعودي نتيجة كبيرة على نظيره فريق الاتفاق بعدما تغلب عليه بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، وهذا يعني أن الفريقين يدخلان المباراة بروح معنوية عالية من أجل تحقيق الفوز.