ليفربول ضد مان سيتي .. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024

عدن – كتب محمد سعد – تُجرى الآن مباراة ليفربول ضد مان سيتي في الجولة 13 من قمة الدوري الإنجليزي اليوم، يدخل الريدز هذه المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، ويسعى لاستمرار سلسلة انتصاراته المتتالية مع المدرب أرني سلوت، في المقابل يعاني نادي مانشستر سيتي من النتائج السلبية، حيث إنه خسر آخر 3 مباريات في البريميرليج؛ مما يجعل آمال سيتي ومدربه جوارديولا في الأسفل، وتكون هذه المباراة نقطة تحوّل إما لعودة السيتي مرة أخرى أو استمرار انحداره، لذا سنستعرض في السطور التالية قنوات ليفربول ومانشستر سيتي ومنصات الإذاعة.

موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

ستقام مباراة Liverpool vs Man City على ملعب أنفيلد، وستبدأ المباراة في التوقيتات المحلية التالية لكافة الدول العربية:

5:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

6:00 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا.

7:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والكويت والأردن.

8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

يجدر بالذكر أنه تقام الآن الدقائق الأخيرة من مباراة الريال ضد خيتافي في الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

سيتم إذاعة لعبة ليفربول ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي بتعليق حفيظ دراجي عبر القنوات والمنصات التالية:

beIN SPORTS 1.

beIN 4K.

beIN SPORTS 1 EN.

منصة beIN CONNECT.

تطبيق TOD.

تشكيل ليفربول الرسمي

تم الاستقرار على تشكيل الريدز التالي للدفع به لمباراة ليفربول vs مان سيتي في البريميرليج بقيادة المدرب أرني سلوت:

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: روبرتسون – وفيرجيل فان دايك – مع جو جوميز – وأرنولد.

الوسط الدفاعي: ماك اليستير – وجرافنبرخ.

الوسط الهجومي: لويس دياز – وسوبوسلاي – مع محمد صلاح.

الهجوم: كودي جاكبو

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من واتارو إيندو وداروين نونيز، هارفي إليوت وغيرهم.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي

استقر المدرب بيب جوارديولا على التشكيل التالي للدفع به لمباراة ليفربول ضد مان سيتي في قمة الدوري الإنجليزي اليوم:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: ناثان أكي – وأكانجي – مع روبن دياز – وكايل والكر.

الوسط الدفاعي: جندوجان – وريكو لويس.

الوسط الهجومي: ماتيوس نونيز – وفيل فودين – وبرناردو سيلفا.

الهجوم:إيرلينج هالاند.

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من جاك جريليش وجيريمي دوكو، وغيرهم.