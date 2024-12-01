شكرا لاهتمامكم بخبر عن سهولة ومرونة وضمان .. مع سيارات عبداللطيف جميل المستعملة بالتقسيط 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سيارات عبداللطيف جميل المستعملة بالتقسيط هي السيارات التي تجمع بين الجودة العالية والأسعار التي تتناسب مع الجميع، فالشركة هي خيارك المثالي للحصول على تمويل يغطي السيارات المستعملة من خلال معارض الشركة المنتشرة في المملكة العربية السعودية، لهذا حلمك أصبح أقرب إلى الحقيقية ويمكن تقسيط السيارات المستعملة عبداللطيف جميل بسهولة ومرونة بعد الحصول على التمويل بنسبته الثابتة أثناء فترة سداد القيمة المستحقة.

سيارات عبداللطيف جميل المستعملة بالتقسيط

المنتجات التي تقدمها الشركة جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعند الحصول على تمويل السيارات المستعملة يمكن الاستفادة من مميزات عديدة من بينها ضمان حتى ثلاث سنوات أو 60 ألف كيلو متر شامل لمكونات عديدة في السيارة التي تريد شرائها.

عبداللطيف جميل السيارات المستعملة

ويمكن تقديم طلب للحصول على سيارات عبداللطيف جميل المستعملة بالتقسيط من خلال التقديم على التمويل وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع عبداللطيف جميل.

الدخول إلى الخيارات التمويلية.

ثم انقر على تمويل السيارات والذي يتيح لك الاستفادة من عروض عبداللطيف جميل للسيارات بالتقسيط.

اختر تمويل السيارات المستعملة.

ثم انقر على زر التقديم الآن.

بعد ذلك ستقوم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية.

سجل الاسم الأول واسم العائلة.

ثم تسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

بعدها يتم إدخال رقم الجوال وإدخال تفاصيل الدخل الشهري.

حدد ما هي ماركة السيارة التي تريد شرائها.

كما ينبغي إدخال فئة المركبة وسنة الصنع.

وافق على الشروط والأحكام ثم انقر على زر تقديم طلب التمويل.

عبداللطيف جميل سيارات مستعملة

يقدم عبداللطيف جميل السيارات الجديدة وكذلك المستعملة بتشكيلة واسعة لتلبية احتياجات العملاء في كل مكان ومن بين الأنواع المتاحة حاليًا:

سيارة تويوتا كورولا 2023 بدفعة شهرية 1699 ريال سعودي على مدار خمس سنوات.

ويوجد سيارة هيونداي اكسنت 2024 المستعملة ولكن غير متاح التقسيط بسعر كاش مع الضريبة 68540 ألف ريال سعودي.

كما أن هناك سيارة هيونداي I10 2022 مستعملة بنظام التقسيط بدفعة شهرية تبدأ من 1009 ريال سعودي والسداد على خمس سنوات، أما عن قيمة الدفعة الأخيرة فتصل إلى 7805 ريال سعودي، ومتوفر تويوتا كورولا 2022 بدفعة شهرية 1727 ريال سعودي.