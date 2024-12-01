تسوق بأسعار مخفضة .. عروض جرير للجوالات سامسونج بهدايا مميزة

عدن – كتب محمد سعد – عروض جرير للجوالات سامسونج والهواتف الذكية تطلقها المكتبة أسبوعيًا للعملاء داخل المملكة العربية السعودية، وقد حرصت أيضًا على المشاركة في تخفيضات الجمعة البيضاء وعروض شهر نوفمبر ومن أشهر الجوالات المتاحة لديها في الوقت الحالي جوال سامسونج جالكسي زد فولد 6 والذي حصل على شعبية كبيرة في المملكة، ويمكن الاستفادة من عروض جرير للجوالات اليوم والحصول على خصومات رائعة.

عروض جرير للجوالات سامسونج

اشتملت عروض مكتبة جرير اليوم على تخفيضات مميزة على جميع أنواع الجوالات الذكية والأجهزة الإلكترونية بوجه عام ومن بينها عروض على جوالات سامسونج الجديدة ومن بينها:

خصم مميز على جوال سامسونج جالكسي زد فولد 6 بمساحة داخلية 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام باللون الوردي، ويدعم الجهاز تقنية الجيل الخامس، ويمكن شراءه في إطار عروض مكتبة جرير بسعر 6173 ريال سعودي غير شامل للضريبة المضافة، ويمكن استخدام بطاقات البنك الأهلي والحصول على خصم حتى 20% عند الشراء.

أما النسخة الأقل من هذا الجهاز وهي سامسونج جالكسي زد فولد 6 بمساحة 256 جيجا بايت فيمكن الحصول عليه بخصم مميز وبسعر 5738 ريال سعودي بدلًا من 6346 ريال سعودي من خلال مكتبة جرير؟

ويوجد عرض مميز على جوال سامسونج جالكسي زد فولد 5 والذي يدعم تقنية الجيل الخامس أيضًا بسعر 5042 ريال سعودي غير شاملة للضريبة المضافة، وأيضًا عرض على هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا.

جوالات سامسونج واسعارها في جرير

وهناك المزيد من الأجهزة الذكية التي تقدمها مكتبة جرير للعملاء في المكتبة ويمكن تسوقها من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني أو من خلال زيارة أحد الفروع المنتشرة في المملكة، وأما عن أبرز الخصومات فهي خصم مميز على جوال سامسونج جالكسي زد فليب 6 من مكتبة جرير فيمكن الحصول عليه بسعر 3912 ريال سعودي غير شاملة للضريبة المضافة.

كما أن هناك جوال سامسونج جالكسي اس 24 الترا من جرير بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام بسعر 3738 ريال سعودي بدلًا من 5129 ريال سعودي، ويمكن الاستفادة أيضًا من خصم يصل إلى 20% عند استخدام بطاقات البنك الأهلي في المملكة، ويستطيع العميل الحصول على هدايا بقيمة 99 ريال سعودي عند الشراء.