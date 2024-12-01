نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفر وتسوق من سوق الأحد .. عروض بنده اليوم بأقل سعر للخضروات واللحوم والمخبوزات والأجبان في المقال التالي

كتب محمد سعد – إلى جانب عروض الجمعة البيضاء 2024 المذهلة فإن عروض بنده اليوم الأحد مذهلة كذلك، ويمكنك الحصول عليها بأقل سعر ممكن في سوق الأحد، كما أن هناك خاصة بفروع الهايبر في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، ويوجد سلع مع تخفيضات متوافرة في كافة الفروع بالمملكة، والعرض يتضمن الخضروات والمخبوزات واللحوم، وعدد كبير من السلع الغذائية بشكل عام، مع تخفيضات مستمرة طوال اليوم لتحصل على لوازم المنزل الأسبوعية بأقل سعر ممكن وبالتالي يكون التوفير كبير.

عروض بنده اليوم الأحد

في الأجواء الباردة يجب أن تكون الأطعمة الذي نتناولها بها فيتامين سي، للوقاية من نزلات البرد وغيرها من الأمراض، لذلك يجب أن يكون الليمون من المكونات الأساسية في سلة التسوق الخاصة بك، سواء تم إضافته إلى الوجبات، أو تحضير عصير الليمون مع إضافة العسل الأبيض لكي يكون ذو قيمة غذائية أعلى، ويتوافر الليمون بالإضافة إلى عدد من المكونات المفيدة للغاية مثل الجوافة والخضروات في عروض بنده اليوم في المنطقة الجنوبية.

كيلو من الليمون بسعر 3.95 ريال بدلًا من 6.95 ريال.

250-300 جرام من الثوم بسعر 1.95 ريال بدلًا من 3.50 ريال في عروض بنده.

صندوق جوافة وزن يتراوح من 1.5 كيلو وحتى 2 كيلو، بسعر 8.95 ريال بدلًا من 12.95 ريال.

خيار محلي 1.3 أو 1.4 كيلو بسعر 3.95 ريال بدلًا من 5.95 ريال.

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السجق والكفتة من الأكلات المحببة لدى الكثيرون، وتتناسب مع وجبة الغداء أو العشاء، خاصة مع إضافة الصوصات الشهية إليها، أو إضافة الخضروات إلى السجق لإضافة نكهة مميزة، ويتوافر كلاهما بالإضافة إلى المزيد من الخيارات بالنسبة إلى اللحوم أو الدجاج أو الأسماك في عروض سوق الأحد كالتالي.

كيلو من سمك المكرونة أو سمك الماكريل بسعر 5 ريال بدلًا من 9.95 ريال.

سجق أو كفتة عجل الكيلو بسعر 49.95 ريال بدلًا من 72.95 ريال.

خروف سواكني بالعظم، كيلو من اللحم بسعر 57.95 ريال بدلًا من 72.95 ريال.

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أسعار المنتجات في عروض بنده

الخبز الأبيض والخبز الأسمر كلاهما متاح في سوق الأحد في هايبر بنده السعودية، بالإضافة إلى المزيد من المخبوزات مثل التوست، وأيضًا أكثر من نوع من الأجبان.