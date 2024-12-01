خصم إضافي 10% للأجهزة .. عروض الجمعة البيضاء السعودية 2024 المنيع مع تخفيضات حتى 46%

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عدن – محمد سعد – عروض الجمعة البيضاء السعودية 2024 مستمرة لأطول فترة ممكنة لكي يكون أمامك مدة طويلة لشراء المنتجات، لذا فإن تخفيضات شركة المنيع للاجهزة المنزلية مستمرة حتى يوم 7 ديسمبر، وتصل التخفيضات الأساسية حتى 46%، ومع الخصم الإضافي 10%، فأنك تحصل على الجهاز بأقل من نصف السعر، وهذا العرض مع عدد الأجهزة الكبير في عروض المنيع يعتبر رائع للغاية، فأنت بذلك تضمن ايجاد الجهاز مع المواصفات التي تبحث عنها وبسعر اقتصادي، سواء كنت تريد الحصول على أحد أجهزة المنزل الكبيرة أو الأجهزة الصغيرة للمنزل أو المطبخ.

تتيح شركة المنيع الخصم الإضافي على عدد من المنتجات المختارة في عروض الجمعة البيضاء السعودية 2024، مثل المكانس الكهربائية، والتي تسهم في مهمة تنظيف المنزل والتخلص من الغبار الموجود على الأرضيات والأسطح بشكل ملحوظ، والعرض متاح أيضًا على الأجهزة التي تستخدم في تحضير المشروبات، سواء كانت تقتصر مهمتها على تجهيز الماء الساخن مثل الغلاية، أو أجهزة متخصصة في تحضير المشروبات بشكل مفضل مثل ماكينة القهوة وعصارة الفواكه، فكلاهما يتطلب وضع المكونات اللازمة، لتحصل على العصير أو كوب من القهوة لذيذ في النهاية.

مكنسة اكسبير 2000 واط بسعر 549 ريال بدلًا من 749 ريال.

غلاية فيليبس بسعر 184 ريال بدلًا من 278 ريال.

عصارة فواكه 1000 واط بسعر 699 ريال بدلًا من 879 ريال.

صانعة اسبريسو 1400 واط، سعة 1 لتر، مع توافر ضغط بخار جانبي لتحضير الرغوة، بسعر 349 ريال بدلًا من 549 ريال.

عروض الجمعة البيضاء السعودية 2024

تخفيضات الجمعة البيضاء 2024 المنيع

الشاشات الذكية وغيرها من الأجهزة الكبرى للمنزل مثل النشاف، الذي يجعلك تحصل على ملابس نظيفة في أقل وقت، ويكون مثالي إذا كنت تريد ارتداء ملابس محددة ووجدت أنها بحاجة إلى تنظيفها جيدًا وتجفيفها سريعًا، وغيرها من الأجهزة العملية في عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024.

نشاف هام 7 كيلو بسعر 960 ريال بدلًا من 1450 ريال.

جهاز تجفيف الملابس من سامسونج 9 كيلو بسعر 3399 ريال بدلًا من 6039 ريال.

شاشة اكسبير متوسطة الحجم 55 بوصة بسعر 1349 ريال بدلًا من 2149 ريال.

شاشة ذكية MTC مقاس 65 بوصة، بسعر 1599 ريال بدلًا من 2649 ريال.

عروض المنيع

عروض الجمعة البيضاء

عروض الجمعة البيضاء للاجهزة الكهربائية

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