خطوة بخطوة .. طريقة تفعيل eSIM على هاتفك في مصر بسهولة والاستفادة بكافة المميزات

عدن – كتب محمد سعد – طريقة تفعيل eSIM على هاتفك، في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت الشريحة الإلكترونية (eSIM) خطوة مبتكرة نحو مستقبل الاتصال، حيث تقدم بديلاً أكثر ذكاء ومرونة للشريحة التقليدية، وتوفر للمستخدمين تجربة اتصال متطورة بفضل إمكانياتها الفائقة، مثل القدرة على تفعيل الشبكات بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى إدخال شريحة فعلية في الهاتف، وبفضل هذه التقنية يمكن للمستخدمين التبديل بين الشبكات، وإضافة أرقام متعددة، والتخلص من متاعب حمل الشرائح التقليدية، ما يعزز الراحة والأمان.

eSIM هو اختصار لـ Embedded SIM وهي شريحة مدمجة داخل الهاتف بدلاً من الشريحة التقليدية (SIM Card) التي يمكن إزالتها، وتتيح للمستخدمين تنشيط خدمة الشبكة دون الحاجة إلى إدخال شريحة SIM فعلية.

طريقة تفعيل eSIM عبر الهاتف

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد أن يتم التأكد منها لتفعيل هذه الخاصية المميزة:

يجب أن يكون جهازك داعمًا لتقنية eSIM، كالأجهزة الحديثة مثل هواتف آيفون من iPhone XS وما فوق وأجهزة سامسونج مثل Galaxy S20 وما بعدها.

وللتأكد من أن جهازك يدعم eSIM، يمكنك التحقق من إعدادات الهاتف أو مراجعة دليل المستخدم.

في مصر يمكنك تفعيل eSIM من خلال مزودي الخدمة الرئيسيين مثل: فودافون، اتصالات، أورانج.

وعليك فقط الاتصال بأحدهم لطلب تفعيل eSIM على الرقم الخاص بك.

وبمجرد طلبك لتفعيل eSIM، سوف تزودك الشركة برمز QR الذي يحتوي على بيانات الإعداد.

يمكنك استلام الرمز عبر البريد الإلكتروني أو من خلال زيارة أحد فروع الشركة.

تفعيل eSIM عبر الهاتف

هناك خطوات بسيطة يتم اتباعها:

في البداية افتح إعدادات الهاتف.

ثم انتقل إلى الشبكات والإنترنت أو اتصالات الهاتف.

ثم اختر إضافة خطة خلوية أو إضافة eSIM.

ثم اختر استخدام رمز QR، ثم قم بمسح الرمز الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

وبعدها اتبع التعليمات لإكمال التفعيل.

وبعد المسح والتهيئة، قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الهاتف لتفعيل eSIM بشكل كامل.

مميزات eSIM

تمتلك هذه الخاصية مجموعة كبيرة من المميزات، وهي:

إمكانية استخدام أكثر من رقم على نفس الجهاز رقم eSIM ورقم SIM عادي.

كذلك لا حاجة لشراء شريحة SIM جديدة في حال تغيير الشبكة أو السفر للخارج، حيث يمكنك التبديل بسهولة عبر الإنترنت.

وبما أن الشريحة مدمجة داخل الجهاز، فهي توفر مساحة أكبر لمميزات أخرى.

كذلك تتيح لك التنقل بسهولة بين الشبكات دون الحاجة إلى تغيير الشرائح بشكل يدوي.

وبما أن eSIM مدمجة داخل الجهاز، فإنها تقلل من فرص سرقة البيانات أو تغيير الشريحة دون إذنك.

متى سيتم تفعيل eSIM في مصر؟

‏ ‏تم التأكيد على بدأ تفعيل الشريحة منذ بداية شهر ديسمبر 2024 وانتشرت الشريحة بشكل واسع جدا في كافة أرجاء محلات بيع الشرائح العادية ويكون متوسط سعر هذه الشريحة 270 جنيه بكل ما تحمله من مميزات وهذا الخبر منتشر بشكل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.