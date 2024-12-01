أحسن من بتاع برة .. طريقة تخليل اللفت في البيت بطعم ولا أروع هتاكلي صوابعك وراه من حلاوته

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عدن – محمد سعد – تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تخليل اللفت في البيت، ويعتبر اللفت المخلل واحداً من مقبلات الطعام التي يحب تناوله العديد من الأفراد، ويجب أن يتوافر أمامهم على المائدة، لذلك يمكن عمل اللفت المخلل بأسهل الطرق والوصفات، غير ذلك فإن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، ومن خلال السطور القليلة التالية نتعرف سوياً على مكونات اللفت المخلل، بالإضافة إلى طريقة التخليل وجعله مثل أشهر محلات المخللات.

مكونات عمل اللفت المخلل في البيت

قبل البدء في معرفة خطوات عمل اللفت المخلل في البيت، هناك بعض المكونات الواجب توافرها أولاً، وهي على النحو التالي:

كيلو لفت ( مقشر ومقطع إلى مكعبات أو شرائح حسب الرغبة ).

عدد 4 أكواب من المياه.

عدد 3 ملاعق كبيرة من ملح الطعام.

عدد 3 ملاعق كبيرة من خل الطعام ( حسب الرغبة ).

عدد 3 فصوص ثوم مفروم ( حسب الرغبة ).

عدد 1 ملعقة صغيرة من الكمون ( حسب الرغبة ).

عدد 1 قرن فلفل أحمر حار ( حسب الرغبة ).

عدد 1 ورقة من الورق الغار ( حسب الرغبة ).

عدد 1 حبة بنجر للحصول على اللون الأحمر ( الكمية حسب الرغبة ).

طريقة تخليل اللفت في البيت

بعد الإطلاع على كافة المكونات ومقادير عمل اللفت المخلل في البيت، من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية للحصول على برطمان لفت مخلل أفضل من المحلات بمراحل كثيرة، وفق الخطوات التالية: