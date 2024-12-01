نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للروائح الكريهة .. خلطة سحرية لإزالة الروائح الكريهة و الكمكمة من الملابس في المقال التالي

كتب محمد سعد – الملابس تمتاز جودتها من رائحتها ونظافتها، ولكن عندما نحتفظ بالملابس بين فصلي الشتاء و الصيف، تحدث للملابس رائحة غير مقبولة وهي مانطلق عليها كمكمة، حيث لا يمكن أن ترتدي الملابس وبها تلك الرائحة، ولكن لا داعي الانزعاج فهناك طرق كثيرة وبسيطة وسهلة يمكن من خلالها الوصول إلى أفضل نتيجة وإزالة تلك الروائح نهائيا ، من خلال مكونات موجودة ومتوفرة داخل المنزل يمكنك صناعتها بكل سهولة ويسر.

طرق تنظيف الملابس من الروائح المزعجة

توجد طرق متعددة يمكن من خلالها تنظيف الملابس من الروائح الغير محببة والتي تسبب الازعاج والضيق من رائحتها عند ارتدائها، ويمكنك من خلال طرق بسيطة جدا ومن أدوات متوفرة بالمنزل من إزالة تلك الروائح وإعطاء روائح جميلة للملابس،ومن أهم تلك الطرق:

خليط عصير الليمون و الماء ورشه على المناطق ذات الروائح الكريهة، ثم التنظيف بالماء والصابون.

استخدام صودا الخبز برشها على الأماكن والمناطق المكمكمة.

الخل له قوة تنظيفية عالية، ويمكنك وضع الخل الأبيض على جميع المناطق التي بها رائحة كريهة، ثم تنظيف تلك المناطق بعد ذلك للتخلص من الروائح.

طريقة فعالة وسهلة للتخلص من الروائح بدون وصفات

يمكن إزالة الروائح الغير مرغوبة من الملابس من غير وصفات أو رش مكونات على الملابس، حيث يمكن إزالة الروائح بطريقة طبيعية من خلال تعريض الملابس في الهواء الطلق وتهويتها، لان الهواء يمر عبر الأنسجة والأقمشة ويقضي نهائيا على الرطوبة والرائحة الكريهة.

وصفة الخل لإزالة الروائح غير المرغوب فيها من الملابس

لإزالة الروائح غير المرغوب فيها من الملابس، يمكنك إستخدام وصفات طبيعية وآمنة، إليك طريقة فعالة:

½ كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز

ماء دافئ.

بضع قطرات من زيت عطري.

الطريقة:

امزج نصف كوب من الخل الأبيض مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز في وعاء كبير أو حوض مملوء بالماء الدافئ.

أضف بضع قطرات من الزيت العطري إذا رغبت.

انقع الملابس في الخليط لمدة 30-60 دقيقة.

اغسل الملابس كالمعتاد في الغسالة باستخدام مسحوق الغسيل.

أضف نصف كوب من الخل الأبيض في درج الغسالة أثناء دورة الشطف.

جفف الملابس في مكان مفتوح وجيد التهوية أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

وفي الختام نوجهك نحو نصائح مهمة للتخلص من الروائح الكريهة بتكرار النقع عدة مرات والتأكد من تجفيف الملابس جيدًا لمنع ظهور روائح جديدة.