الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مصر للطيران 2024

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت شركة مصر للطيران عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة من خلال نظام التعاقد لمدة 11 شهر حيث تعد الشركة القابضة لمصر للطيران من الشركات المعروفة والمشهورة داخل وخارج جمهورية مصر العربية وتقدم الكثير من المزايا المختلفة لموظفيها ويبحث العديد من الشباب عن فرص الالتحاق والعمل بها ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها الشركة وأهم شروطها.

منذ الإعلان عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بالشركة وازدادت معدلات البحث بكثرة عن مسميات وعدد الوظائف المطلوبة حيث أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد 30 فرد لوظيفة أخصائي علاقات عامة وعدد 22 فرد لشغل وظيفة أخصائي استراحات وعدد 47 فرد لوظيفة معاون حالات خاصة وذلك من خلال نظام عقد عمل لمدة 11 شهر وذلك في الفترة من 3 ديسمبر 2024 حتي 13 ديسمبر 2024وعلى كل من يرغب في التقديم للالتحاق بأحد الوظائف المعلن عنها يتم الإطلاع على الشروط وتجهيز المستندات المطلوبة ثم التقديم إلكترونياً.

شروط التقديم على وظيفة أخصائي علاقات عامة ووظيفة أخصائي استراحات

حددت الشركة مجموعة من الشروط الخاصة بالوظائف المعلنة حيث جاءت شروط وظيفة أخصائي علاقات عامة ووظيفة أخصائي استراحات كالتالي:

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي مناسب لشغل احدي الوظائف ويفضل الحاصلين شهادة الثانوية العامة لغات.

أن يكون المتقدم قادراً على إجادة اللغة الإنجليزية بشكل متقن.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثون عاماً.

النجاح واجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة.

أن يقبل المتقدم العمل بنظام النوبات.

شروط وظيفة معاون حالات خاصة

أكدت الشركة علي أن تلك الوظيفة متاحة للرجال فقط وذلك بسبب طبيعة العمل المطلوب القيام به وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:

أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الإعدادية على أقل تقدير.

يمتلك بعض مهارات اللغة الإنجليزية.

سن المتقدم يجب أن لا يزيد عن ثلاثون عاماً.

اجتياز الاختبارات المقررة وقبول العمل بنظام النوبات.

الشروط العامة للتقديم على وظائف مصر للطيران

حددت الشركة عدد من الشروط التي يلزم أن تكون موجودة في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم من سكان أحد محافظات القاهرة الكبري أو مقيم بها بشكل دائم. عنوان إقامة المتقدم متواجد في البطاقة الشخصية. أداء الخدمة العسكرية وحصوله على تقدير جيد جداً أخلاقياً. خضوع المتقدمين للتقييم والاختبار لمعرفة مدى قدرتهم واستعدادهم لشغل الوظائف المعلنة. اجتياز كافة الاختبارات بنجاح. سداد قيمة الرسوم الإدارية التي تحددها الشركة وهي رسوم غير قابلة للاسترداد. الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل كل وظيفة. تقوم الشركة بتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بها على المتقدمين. التقديم على الوظائف إلكترونياً عبر الرابط الذي تحدده الشركة.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف الشاغرة

تتطلب الشركة مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها لشغل الوظائف المتاحة وجاءت كالتالي:

بطاقة الرقم القومى السارية.

المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.

شهادة ميلاد كمبيوتر.

تقديم ملف السيرة الذاتية للمتقدم (CV).

دمغة 105 قرشاً + طابع الشهيد.

عدد 2 صورة شخصية.

الموقف من الخدمة العسكرية.

وأكدت الشركة على عدم النظر إلي أي طلب مقدم غير مكتمل كافة الشروط المطلوبة مع ضرورة قيام المتقدم باجتياز الاختبارات المحددة والتي سوف يتحمل المتقدم مصاريف إجراء تلك الاختبارات.