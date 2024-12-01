نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقل من 6 سنوات بـ0 ريال .. أسعار تذاكر مترو الرياض 1446 | كيفية حجز التذاكر للقطار الجديد في المقال التالي

كتب محمد سعد – الكثير من المواطنين المُترددين علي مترو الأنفاق بالرياض يبحثون عن أسعار تذاكر مترو الرياض 1446، والتي تم الإعلان عنها من قِبل الهيئة الملكية بالرياض، وذلك بعد توفير قطار أنفاق جديد، والذي جاء الهدف منه تخفيف الكثافة العددية المُترددة علي الأنفاق، وقد تم الإعلان أيضا عن مجموعة من الاليات الجديدة والتي أثارت انتباه وإعجاب الكثير من المواطنين، من بينها إمكانية حجز تذاكر الركوب أون لاين والتي قد بدأ تطبيقها فعليًا من يوم الأربعاء الماضي والذي وافق 27 نوفمبر 2024،وفي هذا الإطار ننقل لكم من خلال موقعنا الاخباري السعودية نيوز أسعار تذاكر مترو الرياض 1446، تابعونا.

هذا وقد أعلنت الهيئة الملكية بالرياض، عن أسعار تذاكر مترو الرياض 1446، والتي جاءت علي النحو التالي:-

1 – يُتاح للأطفال الأقل من 6 سنوات ركوب مترو الرياض مجانًا.

2 – سعر تذكرة مترو الرياض الجديد للرحلة الساعتين 4 ريال سعودي.

3 – سعر تذكرة مترو الرياض الجديد لـ3 أيام 20 ريال سعودي.

4 – سعر تذكرة مترو الرياض الجديد لـ7 أيام 40 ريال سعودي.

5 – سعر تذكرة مترو الرياض الجديد لـ30 يوم “شهر” 140 ريال سعودي.

كيفية حجز تذاكر مترو الرياض الجديد

يُمكن للجميع حجز تذاكر مترو الرياض الجديد 1446 من خلال الكثير من الخيارات والتي وفرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي علي النحو التالي:-