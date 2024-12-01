رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي سوريا 2024/2025 من خلال موقع وزارة التربية السورية syr-edu.com

عدن – كتب محمد سعد – يبحث الالاف من الطلاب حول رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي سوريا 2024/2025 ، وقامت وزارة التربية والتعليم اعلان اقتراب موعد صدور النتائج للشعبيتين العلمية والأدبية ، وهي من اكثر النتائج التي ينتظرها الطلاب ، ووفرة الوزارة الاستعلام عن النتائج الكترونياً للتسهيل علي الطلاب .

ارتفعت معدلات البحث الأخيرة بالسؤال حول رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي لطلاب البكالوريا بسوريا ، ويمكن الاستعلام عن النتائج فور صدورها من خلا اتباع الخطوات التالية:

في اول الخطوات يجب التوجه الي الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية السورية من خلال الضغط علي هذا الرابط.

في الخطوة الثانية قم بالضغط علي ايقونة الخدمات الإلكترونية.

في ثالث خطوة حدد خيار ” الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2024″.

في رابع الخطوات علي الطالب ان يقوم بإدخال المعلومات المطلوبة.

في خامس خطوة يجب الضغط علي زر البحث.

نتائج السبر الترشيحي سوريا 2024/2025

ينتظر الكثير من الطلاب الإعلان عن نتائج السبر الترشيحي 2024 ، ومن المقرر ان يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة ، وقد انتهي الطلاب من أداء الامتحانات منذ الخامس عشر من شهر فبراير 2024 ، وأكدت الوزارة ان الامتحان سارت علي نحو جيد دون رصد أي مشاكل ، وكان من المقرر ظهور النتائج بعد أسبوعين من انتهاء الامتحانات ، لذلك انتاب الطلاب حاله من القلق نتيجة عدم ظهور النتائج الي الان ، ولقد وفرنا لكم خطوات الحصول علي النتائج ، ويمكن اتباعها والاستعلام عنها فور اعتمادها من وزارة التربية.