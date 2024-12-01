رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي سوريا 2024/2025 من خلال موقع وزارة التربية السورية syr-edu.com
عدن – كتب محمد سعد – يبحث الالاف من الطلاب حول رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي سوريا 2024/2025 ، وقامت وزارة التربية والتعليم اعلان اقتراب موعد صدور النتائج للشعبيتين العلمية والأدبية ، وهي من اكثر النتائج التي ينتظرها الطلاب ، ووفرة الوزارة الاستعلام عن النتائج الكترونياً للتسهيل علي الطلاب .
ارتفعت معدلات البحث الأخيرة بالسؤال حول رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي لطلاب البكالوريا بسوريا ، ويمكن الاستعلام عن النتائج فور صدورها من خلا اتباع الخطوات التالية:
- في اول الخطوات يجب التوجه الي الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية السورية من خلال الضغط علي هذا الرابط.
- في الخطوة الثانية قم بالضغط علي ايقونة الخدمات الإلكترونية.
- في ثالث خطوة حدد خيار ” الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2024″.
- في رابع الخطوات علي الطالب ان يقوم بإدخال المعلومات المطلوبة.
- في خامس خطوة يجب الضغط علي زر البحث.
نتائج السبر الترشيحي سوريا 2024/2025
ينتظر الكثير من الطلاب الإعلان عن نتائج السبر الترشيحي 2024 ، ومن المقرر ان يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة ، وقد انتهي الطلاب من أداء الامتحانات منذ الخامس عشر من شهر فبراير 2024 ، وأكدت الوزارة ان الامتحان سارت علي نحو جيد دون رصد أي مشاكل ، وكان من المقرر ظهور النتائج بعد أسبوعين من انتهاء الامتحانات ، لذلك انتاب الطلاب حاله من القلق نتيجة عدم ظهور النتائج الي الان ، ولقد وفرنا لكم خطوات الحصول علي النتائج ، ويمكن اتباعها والاستعلام عنها فور اعتمادها من وزارة التربية.