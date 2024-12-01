شكرا لاهتمامكم بخبر عن النتيجة ظهرت .. رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2025 علمي وادبي والخطوات عبر موقع moed.gov.sy على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – “رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2025 علمي وادبي” أصبحت الجملة البحثية عبر منصات البحث الإلكتروني، وذلك من قبل أولياء الأمور وطلاب وطالبات البكالوريا في جميع محافظات سوريا حيث سيطرت حالة القلق والتوتر أثناء انتظار معرفة نتائج السبر الترشيحي على طلاب الثانوية العامة بعد أداء الامتحانات خلال الفترة الماضية، كما سهلت ايضا وزارة التربية والتعليم السورية عملية الاستعلام عن النتائج بتوفير رابط وبعض الخطوات البسيطة.

بسبب كثرة البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحى 2025 علمى وادبى التي أعلنت عنة وزارة التربية والتعليم السورية، حيث يرغب العديد من الطلاب معرفة نتائجهم في اسرع وقت بسبب حالة الضغط والتشتت التى تشغل الجميع، فيمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي من خلال اسم الطالب ورقم الاكتتاب عن طريق الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم السورى.

خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2025