اللتر وصل كام؟ .. سعر البنزين اليوم الاحد 1 ديسمبر 2024 في كافة محطات مصر

عدن – كتب محمد سعد – شهدت الساعات القليلة العديد من التساؤلات عن سعر البنزين اليوم، ووجدنا استقرار في السعر بالفترة الأخيرة له، وكانت اخر زيادة تمت في شهر أكتوبر السابق، ويعتبر البنزين من أكثر المواد التي يعتمد عليها الجميع لاستخدامه للسيارات الخاصة وعربيات النقل وهو من الأسعار التي لها تأثير قوي علي جميع المواطنين عن سعر البنزين اليوم من خلال متابعة هذا المقال.

سعر البنزين اليوم الاحد

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار البنزين في الفترة الأخيرة، وسوف نتعرف علي التفاصيل:

وصل سعر لتر البنزين 95 الي 17 جنية مصري.

وصل سعر لتر البنزين 92 الي 15.25 جنية مصري.

وصل سعر لتر البنزين 80 الي 13.75 جنية مصري.

وصل سعر السولار اليوم الي 13.50 جنية للتر.

بينما وصل سعر الكيروسين الي 13.50 جنية للتر.

ووصل سعر طن المازوت الي 9500 جنية للطن.

وبلغ سعر غاز السيارات الي 7 جنية للمتر مكعب.

أسعار أسطوانة الغاز اليوم الاحد

شهدت الساعات القليلة العديد من الأسئلة علي معرفة سعر أسطوانات الغاز، ونعرض لكم الأسعار علي النحو التالي: