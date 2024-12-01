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الطن زاد 806 جنيه .. سعر طن الحديد اليوم حديد عز الأحد 1 ديسمبر 2024 في المصانع

الطن زاد 806 جنيه .. سعر طن الحديد اليوم حديد عز الأحد 1 ديسمبر 2024 في المصانع
الطن زاد 806 جنيه .. سعر طن الحديد اليوم حديد عز الأحد 1 ديسمبر 2024 في المصانع – السعودية نيوز
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

شكرا لاهتمامكم بخبر عن الطن زاد 806 جنيه .. سعر طن الحديد اليوم حديد عز الأحد 1 ديسمبر 2024 في المصانع على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد –  تصاعدت عمليات البحث الأخيرة بالعديد من التساؤلات حول سعر طن الحديد اليوم حديد عز الأحد 1 ديسمبر 2024 ، وذلك بعدما تم فتح باب المصالحات رسمياً من قبل الحكومة المصرية ، واصبح الاقبال علي شراء حديد التسليح ومواد البناء كبير جداً ، والحديد والاسمنت من اهم مواد البناء التي يتم استخدامها بشكل أساسي في بناء عواميد الخرسانات ، ويعتبر حديد عز من افضل أنواع الحديد الموجودة في مصر ، وسنوفر لكم الأسعار وفقاً لأخر تحديث خلال هذا المقال.

  • سجل سعر طن حديد عز اليوم بنحو قيمة 40096 جنيه مصري.
  • سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بنحو قيمة 38181 جنيه مصري.
  • سجل سعر حديد السويس بنحو قيمة 39000 جنيه مصري.
  • سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم بنحو قيمة 38.000 جنيه مصري.
  • سجل سعر طن حديد المصريين اليوم بنحو قيمة 38.000 جنيه مصري.
  • سجل سعر طن حديد الجيوشي اليوم بنحو قيمة 39.000 جنيه مصري.
  • سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم بنحو قيمة 37.000 جنيه مصري.

سعر الأسمنت اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

  • سجل سعر طن اسمنت السهم اليوم بقيمة 2.780 جنيه.
  • سجل سعر طن اسمنت الفهد اليوم بقيمة 2.780 جنيه.
  • سجل سعر طن اسمنت المعلم اليوم بقيمة 2.785 جنيه.
  • سجل سعر طن اسمنت وادي النيل اليوم بقيمة 2.770 جنيه.
  • سجل سعر طن اسمنت التعمير اليوم بقيمة 2.810 جنيه.
  • سجل سعر طن اسمنت النصر اليوم بقيمة 2.780 جنيه.
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