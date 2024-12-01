سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك الأحد الموافق 2024/12/1 في الأسواق المصرية وفقا لأخر تحديثات

عدن – كتب محمد سعد – ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين المستهلكين والتجار الي معرفة سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك الأحد الموافق 2024/12/1 في الأسواق المصرية، ويعتبر البيض من اهم السلع الغذائية التي تحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن والبروتين الذي يحتاجها جسم الانسان، وعبر السطور التالية من هذا المقال سوف نقوم بتوضيح سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك الأحد الموافق 2024/12/1 وفقا لأخر تحديثات تم الإعلان عنها.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 142 جنيهًا جملة، ويتم بيعه للمستهلك بقيمة 152 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 140 جنيهًا جملة، ويتم بيعه للمستهلك بقيمة 150 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض البلدى اليوم نحو 135 جنيهًا جملة، ويتم بيعه للمستهلك بقيمة 145 جنيهًا.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد الموافق 2024/12/1

يتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم من 68 الي 69 جنيه مصري للكيلو.

يتراوح سعر الساسو اليوم من 75 الي 76 جنيه مصري للكيلو.

يتراوح سعر البلدي اليوم من 114 الي 115 جنيه مصري للكيلو.

يتراوح سعر أمهات أبيض اليوم من 59 الي 59 جنيه مصري للكيلو.

اسعار الكتاكيت اليوم الأحد الموافق 2024/12/1