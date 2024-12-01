نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر اليورو اليوم الاحد مقابل الجنية المصري 1 ديسمبر 2024 داخل البنوك وفي السوق السوداء في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهدت الساعات القليلة العديد من التساؤلات عن سعر اليورو اليوم الاحد مقابل الجنية المصري، ويعتبر اليورو من أهم العملات الصعبة التي يتساءل عليها المواطنين في الفترة الأخيرة، ويعتبر اليورو من أهم العملات التي يؤثر بشكل كبير علي اقتصاد الدول وهناك حالة من الاستقرار في السعر في الساعات الماضية بالسوق السوداء عن سعر اليورو اليوم الاحد مقابل الجنية المصري من خلال متابعة هذا المقال.

سعر اليورو اليوم الاحد مقابل الجنية المصري

نعرض لكم سعر اليورو في البنوك علي النحو التالي:

وصل سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الي 52.528 جنية للشراء، بينما 52.371 جنية للبيع.

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الي 52.593 جنية للشراء، بينما 52.215 جنية للبيع.

وصل سعر اليورو في بنك مصر اليوم الي 52.593 جنية للشراء، بينما 52.215 جنية للبيع.

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم الي 52.593 جنية للشراء، بينما 52.215 جنية للبيع.

وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الي 52.614 جنية للشراء، بينما 52.236 جنية للبيع.

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم الي 52.603 جنية للشراء، بينما 52.205 جنية للبيع.

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الي 52.604 جنية للشراء، بينما 52.205 جنية للبيع.

سعر اليورو في السوق السوداء اليوم امام الجنية المصري

وصل سعر اليورو اليوم في السوق السوداء الي 52 جنية مصري.