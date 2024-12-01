شكرا لاهتمامكم بخبر عن 10دولار بكام مصرى .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك التجارية والسوق السوداء على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعتبر الدولار الأمريكي من أهم العملات التى يبحث عنها العديد من المواطنين، وذلك بسبب العلاقة الترادفية بين سعر الدولار والحياة الاقتصادية، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق، فالجميع يبحث خوفا على الحياة الاقتصادية من التدهور، والجدير بالذكر أن سعر الدولار مستقر هذه الفترة مقابل الجنية المصرى سوف نوفر لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري فى السطور الاتية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري: 49.52 للشراء و 49.66 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 49.53 للشراء و 49.63 للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي: 49.54 جنيه للشراء و 49.64 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.69 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء و 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية اليوم الاحد 1 ديسمبر 2024