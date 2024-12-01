نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب محمد صلاح ورونالدو .. من هم المرشحين لجائزة ذا بيست 2025 وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في المقال التالي

كتب محمد سعد – لقد تم الاعلان من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست 2025 لشغل جائزة أفضل لاعب ومدرب، لذلك يهتم عدد كبير من محبين وعشاق الكرة بمعرفة من هم المرشحين لجائزة ذا بيست 2025 للحصول علي أفضل الجوائز، علما بانه تم غضب العديد من الجمهور المصري لانه النجم محمد صلاح ليس من ضمن القائمة التي تم الإعلان عنها للمرشحين للحصول علي الجوائز.

فقد جاءت أسماء المرشحين للحصول علي جائزة ذا بيست، كما يلي:-

داني كارفاخال ، ريال مدريد.

إرلينغ هالاند ، مانشستر سيتي.

فيديريكو فالفيردي ، يال مدريد.

فلوريان فيرتز ، باير ليفركوزن.

جود بيلينغهام ، ريال مدريد.

كيليان مبابي ، ريال مدريد.

لامين يامال ، برشلونة.

ليونيل ميسي ، إنتر ميامي.

رودري ، مانشستر سيتي.

توني كروس ، ريال مدريد.

فينيسيوس جونيور ، ريال مدريد.