هدف صلاح وملخص ماتش ليفربول ضد مان سيتي .. نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم تويتر الدوري الإنجليزي

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عدن – محمد سعد – نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، الريدز والسماوي في مواجهة تتجه إليها كافة الأعين إلي ملعب “أنفيلد” الذي سيستضيف القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرينه سلوت إلى تحقيق فوز يعزز به صدارته ويزيد الفارق إلى 11 نقطة عن السيتيزنز، مما سيقضي على آمال الفريق السماوي في المنافسة على اللقب مبكرًا، ليفربول يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي استطاع الفريق تحقيق فوز مميز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل كل من أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو هدفي الحسم، بينما تألق الحارس كاويمهين كيليهر في التصدي لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي، ليواصل الفريق الإنجليزي مسيرته المثالية في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

ليفربول يستمر في الأنتصارات ويفوز علي المان سيتي بهدفين مقابل لا شيئ في مباراة رائعة، ليفربول في صدارة الدوري يحلق وحيدا بـ النقاط والإداء وكل شيئ في هذا الموسم، وسجل الأهداف كلا من محمد صلاح وجاكبو بصناعة صلاح.

على الصعيد المحلي، حقق ليفربول فوزًا مثيرًا على ساوثهامبتون في الجولة الماضية، بعدما تأخر في النتيجة ليقلب الطاولة بفضل ثنائية محمد صلاح هذا الفوز ضمن للفريق الحفاظ على فارق النقاط في صدارة جدول الترتيب، حيث يسعى الفريق إلى الاستفادة من حالة التراجع الواضحة التي يعاني منها مانشستر سيتي.

ليفربول نجح في تحقيق الانتصار في آخر 6 مباريات في جميع البطولات، حيث سجل أكثر من هدف في كل مباراة وحافظ على نظافة شباكه في آخر ثلاث مواجهات على ملعبه، بما في ذلك الانتصار على أستون فيلا وباير ليفركوزن وريال مدريد.

على الجانب الآخر، يدخل مانشستر سيتي اللقاء بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أثارت قلق جماهيره الفريق لم يحقق أي انتصار في آخر ست مباريات في جميع البطولات، بما في ذلك الهزيمة المذلة أمام توتنهام هوتسبير برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

في دوري أبطال أوروبا، شهد الفريق سقوطًا مدويًا أمام فينورد الهولندي بعدما كان متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة حتى الدقيقة 75، ليعادل الفريق الهولندي النتيجة في سيناريو صادم هذه النتيجة دفعت مدرب الفريق بيب غوارديولا إلى الاعتراف بمشاكل نفسية وفنية تواجه الفريق حاليًا.

رغم المعاناة، يمتلك السيتي سجلًا هجوميًا مميزًا في المباريات خارج ملعبه، حيث سجل في آخر 26 مباراة على التوالي بعيدًا عن “الاتحاد” كما أن الفريق لم يخسر أمام ليفربول في آخر أربع مواجهات بينهما، ما يمنحه أملًا في العودة من أنفيلد بنتيجة إيجابية.

عوامل القوة لدى ليفربول

الهجوم المتنوع : بفضل وجود صلاح، داروين نونيز ولويس دياز، يمتلك ليفربول أحد أخطر خطوط الهجوم في الدوري.

: بفضل وجود صلاح، داروين نونيز ولويس دياز، يمتلك ليفربول أحد أخطر خطوط الهجوم في الدوري. القيادة الدفاعية: عودة ترينت ألكسندر-أرنولد للتشكيلة الأساسية تعزز من قوة الدفاع، بجانب وجود فيرجيل فان دايك وجو غوميز.

تحديات تواجه مانشستر سيتي

غياب الركائز الأساسية : يعاني الفريق من غياب أسماء بارزة مثل جون ستونز ورودري.

: يعاني الفريق من غياب أسماء بارزة مثل جون ستونز ورودري. التراجع الدفاعي: دفاع السيتي كان عرضة للأخطاء في المباريات الأخيرة، وهو ما قد يستغله ليفربول.

سيكون الصراع في خط الوسط حاسمًا، حيث يعتمد ليفربول على ديناميكية أليكسيس ماك أليستر وريان جرافينبيرش، بينما يعتمد السيتي على الخبرة الكبيرة لإيلكاي غوندوغان وعودة كيفين دي بروين.

تشكيلة ليفربول المتوقعة :

حراسة المرمى: كاويمهين كيليهر.

الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، جو غوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة :