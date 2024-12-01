يلا شوت ماتش محمد عبد المنعم الآن .. نتيجة مباراة نيس وليون اليوم تويتر الدوري الفرنسي

عدن – كتب محمد سعد – نتيجة مباراة نيس وليون اليوم، يحاول اللاعب المصري محمد عبد المنعم أن يكون علي قدر مسئولية المدير الفني فيه ، وذلك بعد الأخطاء الأخيرة التي كانت من اللاعب في اللقاء الأوروبي ضد رينجرز، ولكن اليوم سيبدأ اللقاء ضد ليون ، حيث يشهد ملعب جروباما اليوم مواجهة مثيرة في الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي، حيث يستضيف فريق ليون نظيره نيس في مباراة تحمل أهمية بالغة لكلا الفريقين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الطرفان هذا الموسم يدخل الفريقان اللقاء وسط صراع مباشر على المراكز الأوروبية، حيث يحتل نيس المركز الخامس برصيد 20 نقطة، فيما يتأخر ليون بمركز واحد ويملك 19 نقطة.

نتيجة مباراة نيس وليون اليوم

بمشاركة محمد عبدالمنعم أساسيًا .. نيس يخسر امام ليون 1-4 بعد 5 مباريات بدون هزيمة .

لا تزال الأحاديث تدور حول الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها نادي ليون، والتي تسببت في إعلان الإدارة الوطنية لمراقبة الحسابات المالية الفرنسية عن هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية بشكل مؤقت وفرض حظر على التعاقدات تأتي هذه القرارات بسبب عدم التزام النادي بالقوانين المالية، مما يضعه أمام تحدٍّ كبير لإنقاذ موسمه والبقاء في دوري الأضواء.

ومع أن الفريق يحتل مركزًا مؤهلًا إلى دوري المؤتمر الأوروبي، إلا أن شبح الهبوط يطارد النادي بغض النظر عن نتائجه، إلا إذا تمكنت الإدارة من تصحيح الوضع المالي، سواء من خلال بيع اللاعبين أو تعزيز الإيرادات بطرق أخرى.

تحت قيادة المدير الفني بيير ساجي، قدم ليون أداءً مقبولاً في الفترة الأخيرة، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة من آخر 12 لقاء في جميع المسابقات، لكنه اكتفى بتحقيق انتصارين فقط في آخر ست مباريات أما على صعيد الدوري، فقد ظهر الفريق بشكل أفضل نسبيًا، حيث فاز في أربع مباريات من آخر سبع، لكنه تعادل في الجولة الماضية بنتيجة 1-1 مع فريق ستاد ريمس.

في تلك المباراة، كان ليون الطرف الأكثر سيطرة بنسبة استحواذ بلغت 59%، وتمكن من التقدم بهدف سجله النجم الشاب ريان شرقي بضربة رأسية في الشوط الأول ومع ذلك، تعرض الفريق لضربة موجعة عندما استقبل هدف التعادل من عمر دياكيتي في بداية الشوط الثاني إثر ركلة ركنية.

اليوم، يسعى ساجي وفريقه لتحقيق فوز هام على نيس، خاصة مع الوضع الحرج الذي ينتظر الفريق في النصف الثاني من الموسم، إذ من المتوقع أن تضطر الإدارة لبيع عدد من نجوم الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

على الجانب الآخر، يدخل نيس المباراة بعد فترة مثيرة تحت قيادة المدير الفني الجديد فرانك هايز، الذي انضم للنادي الصيف الماضي مع المدير الرياضي فلوريان موريس شهد الفريق تحسنًا ملحوظًا تحت قيادته، حيث لم يخسر في آخر ثماني مباريات بالدوري، محققًا أربعة انتصارات وأربعة تعادلات.

لكن نيس يعاني مؤخرًا من أزمة إصابات حادة، وهو ما أثر على أدائه بشكل كبير تعرض الفريق لخسارة قاسية في الدوري الأوروبي أمام رينجرز بنتيجة 4-1، حيث استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في الشوط الأول قبل أن يسجل بادردين بواناني هدف الشرف في وقت متأخر.

يأمل هايز في استعادة توازن الفريق، خاصة مع الإصابات التي تضرب العديد من اللاعبين الأساسيين مثل القائد يوسف ندايشيمي، الذي خرج مصابًا أمام رينجرز، بالإضافة إلى غياب المهاجم تيريم موفي ولاعب الوسط مورجان سانسون.

رغم الظروف الصعبة، يمتلك ليون بعض الأسماء اللامعة التي قد تشكل الفارق اليوم، أبرزهم المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت والنجم الواعد ريان شرقي، اللذان يعتبران الركيزة الأساسية لهجوم الفريق ومع غياب الحارس الأساسي أنتوني لوبيز ولاعب الوسط الشاب أمادو دياوارا، سيحتاج ليون إلى جهد جماعي لتعويض هذه الغيابات.

أما نيس، فسيعتمد على خبرة مدربه هايز وقدرة لاعبيه على تقديم أداء قتالي، رغم الإصابات التي قد تجبره على إشراك لاعبين أقل خبرة مثل توم لوشيه وميلفين بارد في التشكيلة الأساسية.

تعتبر المباراة بمثابة “مباراة بست نقاط” نظرًا لتقارب الفريقين في الترتيب، حيث يسعى كل منهما لتعزيز فرصه في الحصول على مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية وبالنسبة لليون، يمثل الفوز فرصة ذهبية لتخفيف الضغط الذي يعانيه النادي وإبقاء الأمل في تحسين وضعه المالي.

أما نيس، فيسعى لتجاوز خيبة الأمل الأخيرة في الدوري الأوروبي والحفاظ على مكانته ضمن المراكز الخمسة الأولى، خاصة مع الدعم المالي والإداري الذي يحظى به من مجموعة إينيوس المملوكة للملياردير جيم راتكليف.