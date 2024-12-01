غادة عبدالرازق في ثوب جديد .. قائمة مسلسلات رمضان الجديدة 2025 باقة متنوعة الأكشن والدراما والكوميدي
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كتب محمد سعد – التساؤل عن قائمة مسلسلات رمضان الجديدة 2025 من أهم ما يتردد البحث عنه، وذلك من قِبل الكثير من المُشاهدين والباحثين عن الأعمال الفنية الجديدة، والتي تم الإعلان الرسمي عن معظمها حتي الان، حيث أعلن مجموعة من النجوم عبر الحساب الشخصي الخاص بهم علي انستجرام عن انتهاء تصويرهم لمسلسلات شهر رمضان، والبعض الأخر ما زلا يُصارع الزمن حتي يتمكن من الانتهاء من التصوير قبل حلول الشهر المبارك قائمة مسلسلات رمضان الجديدة 2025، تابعونا.
ضمت قائمة مسلسلات رمضان الجديدة 2025 الكثير من الأعمال الفنية والتي تصل الي 25 عمل حتي الان، وما زلات عمليات التصوير جارية حتي الان، لإنتاج أعمال فنية جديدة، وتحمل قائمة المسلسلات هذا العام باقة متنوعة ومختلفة منها الكوميدي، ومنها من يتناول مشكلات اجتماعية، بالإضافة الي مجموعة من المسلسلات الرمضانية والتي تحمل طابع الأكشن والضرب، ولا ننسي أيضا البرامج المميز والمتنوعة والتي منها الكثير من المقالب والضحك مثل برنامج رامز جلال والذي ينتظره الجميع بفكرة جديدة كل عام.
ما هي أسماء مسلسلات رمضان 2025؟
- 1 – مسلسل فهد البطل: بطولة الفنان أحمد العوضي، اخراج محمد عبدالسلام.
- 2 – مسلسل لام شمسية: بطولة الفنانة أمينة خليل، وإخراج كريم الشناوي.
- 3 – مسلسل عين شمس: بطولة الفنان أحمد مكي، إخراج محمد العدل.
- 4 – مسلسل الحلانجي: بطولة الفنان محمد رجب، إخراج معتز حسام.
- 5 – مسلسل الكابتن: بطولة الفنان أكرم حسني، إخراج معتز التوني.
- 6 – مسلسل ضل حيطة: بطولة الفنانة ياسمين صبري، اخراج إبراهيم فخر.
- 7 – مسلسل سيد الناس: بطولة الفنان عمرو سعد، إخراج محمد سامي.
- 8 – مسلسل ولعة ومفتاح: بطولة أحمد مالك بالاشتراك مع طه دسوقي.
- 9 – مسلسل وتقابل حبيب: بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إخراج محمد الخبيري.
- 10 – مسلسل حكيم باشا: بطولة الفنان مصطفي شعبان، إخراج أحمد خالد أمين.
- 11 – مسلسل كامل العدد 3: بطولة الفنانة دينا الشربيني، إخراج خالد الحلفاوي.
- 12 – مسلسل إش إش: بطولة الفنانة مي عمر، إخراج محمد سامي.
- 13 – مسلسل شباب امرأة: بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، إخراج أحمد حسن.