شكرا لاهتمامكم بخبر عن أعرف الجديد .. اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025 وأسماء المواسم السابقة على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – يعتبر برنامج رامز جلال من أهم البرامج المميزة لشهر رمضان الكريم، حيث نرى مع اقتراب الشهر الكريم، يزدادا محركات البحث الإلكتروني بالسؤال عن تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد، وفكرة البرنامج المترقبة، لذا أصبح مواقع التواصل الاجتماعي تدور حول اسم وفكرة برنامج رامز المقرر انطلاقتها في رمضان 2025، كما يعتبر أيضا برنامج رامز جلال من أكثر البرامج التى حققت نجاح كبير منذ بدايته، وسوف نوفر لكم كافة المعلومات حول برنامج رامز جلال فى رمضان 2025 فى السطور الاتية.
يبحث عشاق برامج رامز جلال عن اسم البرنامج الجديد لموسم رمضان 2025، حيث جاءت التسريبات وفقا لتقارير إعلامية مصرية إلى أن سوف يكون أسم البرنامج الجديد “رامز قصر الموت” أو “رامز في المسبح”، ومع ذلك، لم يتم تأكيد الاسم بشكل رسمي بعد، ومن المتوقع أن تعلن شركة الإنتاج عن الاسم النهائي والتفاصيل الكاملة خلال الأسابيع المقبلة، كما من المتوقع أن تصوير البرنامج سيجرى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقد يكون ملئ بالأحداث المثيرة التي ينتظرها الجمهور.
أسماء برنامج رامز جلال منذ بدايته
- 2009 قدم برنامج رامز حول العالم.
- 2010 قدم برنامج رامز حول العالم الجزء الثاني.
- 2010 قدم برنامج لقاء مستحيل.
- 2011 قدم برنامج رامز قلب الأسد.
- 2012 قدم برنامج رامز ثعلب الصحراء.
- 2013 قدم برنامج رامز عنخ آمون.
- 2014 قدم برنامج رامز قرش البحر.
- 2015 قدم رامز واكل الجو.
- 2016 قدم برنامج رامز بيلعب بالنار.
- 2017 قدم برنامج رامز تحت الأرض.
- 2018 قدم برنامج رامز تحت الصفر.
- 2019 قدم برنامج رامز في الشلال.
- 2020 قدم برنامج رامز مجنون رسمي.
- 2021 قدم برنامج رامز عقله طار.
- 2022 قدم برنامج رامز موفي ستار.
- 2023 قدم برنامج رامز رامز نيفر إند.
- 2024 قدم برنامج رامز جاب من الآخر.