نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط 2024 Batoot Kids‎ عبر الأقمار الصناعية المختلفة بجودة عالية حملها واسعد اولادك في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعد تردد قناة بطوط 2024 واحد من اكثر الأمور بحثا عبر محركات البحث المختلفة، والجدير بالذكر ان هذه القناة تهتم كثير بعرض برامج واغاني كرتونية للأطفال وتحاكي قصص يستطيع الطفل التعلم منها، فهي تكون مناسبة تماما لجميع الفئات العمرية، وتستخدم رسوم متحركة تعمل علي جذب الذهن والتركيز بالضافة الي جودة مستخدمة عالية جدا لتوضيح الصورة وتحسين الصوت، لذلك اليكم في السطور القادمة التردد الخاص بالقناة الفضائية عبر الأقمار الصناعية المختلفة، فقط تابع السطور القادمة.

القمر الصناعي التابع لقناة يكون: نايل سات.

التردد التابع لقناة يكون: 12562.

معامل الاستقطاب التابع لقناة يكون: أفقي.

معدل الترميز التابع لقناة يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ التابع لقناة يكون:¾.

الجودة المستخدمة هي: نايل سات.

تردد قناة بطوط 2024 عرب سات

القمر الصناعي التابع لقناة يكون: عرب سات.

التردد التابع لقناة يكون: 11594.

معامل الاستقطاب التابع لقناة يكون: أفقي.

معدل الترميز التابع لقناة يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ التابع لقناة يكون: 6/5.

أفلام كرتون قناة بطوط 2024

فيلم سندريلا.

كرتون بطوط.

فيلم ملك الغابة.

فيلم سبونج بوب.

فيلم تنة ورنة.

فيلم طرزان.

فيلم علاء الدين.

فيلم القط والفار.

فيلم الفار الطباخ.

خطوات استقبال تردد قناة بطوط 2024 علي جهازك